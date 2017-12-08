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ADNAN YOUSIF’ A LONDRA’NIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Freedom of the City London tarafından verilen Onursal Özgürlük Ödülü’ne Albaraka Bankacılık Grubu CEO’su Adnan Yousif layık görüldü. Bugüne kadar Nelson Mandela’dan Stephen Hawking’e varana dek dünyaca ünlü pek çok kişiye verilen ödülü Yousif, uluslararası bankacılığa yaptığı üstün katkılardan ötürü aldı.

ADNAN YOUSIF’ A LONDRA’NIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Freedom of the City London tarafından verilen Onursal Özgürlük Ödülü’ne Albaraka Bankacılık Grubu CEO’su Adnan Yousif layık görüldü. Bugüne kadar Nelson Mandela’dan Stephen Hawking’e varana dek dünyaca ünlü pek çok kişiye verilen ödülü Yousif, uluslararası bankacılığa yaptığı üstün katkılardan ötürü aldı.

08 Aralık 2017 Cuma 17:01
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ADNAN YOUSIF’ A LONDRA’NIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Albaraka Bankacılık Grubu CEO'su Adnan Ahmed Yousif, uluslararası bankacılığa yaptığı üstün katkılarından dolayı Freedom of the City London tarafından verilen ve Türkiye’de “Fahri Hemşehrilik ve Dokunulmazlık Beratı” olarak bilinen Onursal Özgürlük Ödülü’nü (Honorary Freedom Awards) almaya layık görüldü. Ödül takdimi ve resmi tören eski belediye başkanı Sir David Wootton'ın da katılımıyla Londra Belediye Binası'nda gerçekleştirildi.

Freedom of the City London tarafından verilen en yüksek ödül olan Onursal Özgürlük Ödülü, alanında başarılı isimlere bir bölgeye yaptığı yatırım ve başarılı girişimleriyle o bölge yönetimi tarafından onore edilmesi amacıyla veriliyor. Bugüne kadar Onursal Özgürlük Ödülü’nü alanlar arasında Başkan Nelson Mandela, Stephen Hawking, Florence Nightingale, Şansölye Helmut Kohl, Sir Winston Churchill, Prenses Diana, Başkan Dwight Eisenhower, Başkan Theodore Roosevelt ve Barones Margaret Thatcher gibi isimler gösteriliyor.

Basın Bülteni

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