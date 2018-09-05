Florya’dan Kaunas’a bir başarı hikâyesi

2009-2010 akademik yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri programından mezun olan Cenker Canbulut’un kariyer öyküsü başarılarla dolu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Aydın Üniversitesi’ni ziyaret eden Canbulut, okulu ve hocalarıyla hasret giderirken, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ile de bir araya geldi.

ÖN LİSANSTAN DOKTORAYA

Ön lisans eğitimine devam ederken Erasmus+ öğrenci değişim programıyla Litvanya’nın başkenti Kaunas’ta yer alan Kaunas Koleji’ne (Kauna Kolegija) giden Canbulut, Erasmus sürecinin ardından yurda dönerek eğitim aldığı ön lisans programını tamamladı. Daha sonra çalışma hayatına giren Canbulut’a bir süre sonra Litvanya’nın köklü üniversitelerinden Kaunas Teknoloji Üniversitesi’nden davet geldi. Gelen bu davetle Kaunas Teknoloji Üniversitesi’nin yazılım mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladığını ifade eden Canbulut, “Şu an aynı üniversitede doktora eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum” dedi.

“İAÜ’NÜN KATKISI ÇOK BÜYÜK”

Geldiği bu noktada İstanbul Aydın Üniversitesi’nde aldığı eğitimin kendisine son derece büyük yarar sağladığını ifade eden Canbulut, “Üniversiteye ilk geldiğim zaman ilk gördüğüm şey, Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Mustafa Aydın’ın ortaya koyduğu emekti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde aldığım eğitim gerçekten bana çok şey kattı. Özellikle bana her zaman bir hocadan çok bir anne gibi yaklaşan program başkanımız Dr. Özgül Yaman’ın emeklerini asla ödeyemem. Kendisi bize hep ‘Bu bölümü 2 yıllık bir ön lisans programı olarak düşünmeyin. Aranızdan çok büyük bilim insanları çıkabilir’ derdi. Üniversitemizin sunduğu olanaklar sayesinde Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden bir Türk öğrenci olarak yüksek lisans ve doktora eğitimime devam ediyorum diyebilirim” şeklinde konuştu. Litvanya’ya giderken ailesinin başlangıçta çok üzüldüğünü ifade eden Canbulut, “Kararımı onlara açıkladıktan sonra annem çok ağladı. Babamsa resmen balkona kaçtı. Özellikle ayrılık günü yaklaştıkça üzüntüleri arttı. Ancak şimdi en büyük desteği ailemden görüyorum. Benim geldiğim nokta, geçtiğim her aşama onları daha da gururlandırıyor” ifadelerini kullandı. Litvanya’daki hayatını da kısaca özetleyen Canbulut, Litvanyalı bir kızla evlendiğini ve iki ay kadar sonra ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlandıklarını kaydetti.

DR. YAMAN: “CENKER ÇOK ÖZEL BİR ÖĞRENCİ”

Cenker Canbulut’un çok özel bir karakter olduğunu söyleyen İAÜ Basım ve Yayın Teknolojileri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgül Yaman ise Canbulut’un her zaman onun öğrencisi olarak kalacağını ifade ederek şunları söyledi: “İstanbul Aydın Üniversitesi olarak biz öğrencimizi en doruk noktası için sürekli mücadele ediyoruz. Öğrencilerimizi daha yukarılarda nerelere getirebiliriz diye çabalıyoruz. Söz gelimi Cenker Erasmus+’a dahil olunca hemen yurtdışı ofisimizden Cenker’e sahip çıkıldı. Üniversiteyle işbirliği yapıldı ve Cenker’i yurtdışına gönderme çabasına girdik. Cenker’in bugünkü emeği tablosunu kutluyorum, üniversitemizi de kutluyorum çünkü bu bir ekip işiydi güzel bir çalışma oldu. Dünya çapında vizyon sahibi bir akademisyen edindik.”

“GURUR DUYDUK”

Canbulut daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile bir araya geldi. İAÜ mezunlarının gösterdikleri başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, “Öğrencilerimizin başarıları kendi evlatlarımız kadar sevindiriyor ve gururlandırıyor bizleri. Öğrencimize, bir kez daha ‘İstanbul Aydın Üniversitesi dünyanın her yerinde’ deme fırsatı sunduğu için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Cenker’i doktora eğitiminden sonra üniversite yöneticisi olarak da göreceğiz” diye konuştu. İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise Cenker Canbulut gibi örneklerle sıkça karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, “Yurtdışında nereye gitsem muhakkak Cenker gibi başarılı bir mezunumuzla karşılaşıyorum. Tabii Cenker’in durumu daha farklı. Ön lisanstan buraya gelmek kolay bir şey değil. İnşallah kendisini profesör olarak da göreceğiz ve Litvanya’daki ‘fahri kültür elçisi’ vazifesine de devam edecek. Kendisiyle gurur duyduk. Yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.