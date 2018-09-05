"27 Ülkeye ihracat yapıyoruz"

Beypazarı Doğal Maden Suları Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapan global bir marka olduklarını belirtti. Maden suyu dolum tesisi olarak kalite ve güvenilirlikleri ile sektörde bir numara olduklarını söyleyen Niyazi Ercan, “Her zaman için kaliteyi bozmadan üretim yapmak birinci hedefimiz. Türkiye piyasasının 3’te 1’ine sahibiz. Türkiye’de en yüksek dolum hızına sahip maden suyu şişeleme firmasıyız. Saatte 300 bin şişe maden suyu dolumu gerçekleştiriyoruz. Toplam 4 adet üretim hattımız var. Alman ve İtalyan marka makinalarda ISO 22000 ve 9001 belgeleri doğrultusunda üretimimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. “MADEN SUYUNU SOFRA İÇECEĞİ YAPMAK İSTİYORUZ” Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine ulaşmaya çalıştıklarını ve tüketicinin beğenisi ile yurtiçi pazarından en büyük payı alan firma olmayı başardıklarını kaydeden Niyazi Ercan, “Yurtdışı pazarına yönelik çalışmalarımızda mevcut ve şu anda 27 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Başta Kıbrıs olmak üzere, Almaya, Fransa, Irak, Dubai, Arabistan gibi ülkelere ürünlerimizi gönderiyoruz. Türkiye, maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Çünkü Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketimi çok yaygın ve bu konuda yerleşmiş önemli bir alışkanlık var. Türkiye’de de maden suyunu sofra içeceği haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“GAZOZUMUZ TÜKETİCİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI”

Niyazi Ercan, sözlerine şöyle devam etti: “Yaklaşık 2 yıllık bir Ar-Ge sürecinden sonra gazozumuzu piyasaya sunduk. Mevcutta bulunan ve meyve aromalı ürünlerimizi ürettiğimiz hattımızda gazoz çeşidimizi de üretiyoruz. Gazozumuz tüketicilerin beğenisini kazandı diyebiliriz. 1957 yılından bu yana aynı kaynakta şişelenen Beypazarı Maden Suyu’nun limon, elma, vişne, çilek, nar, mandalina, karpuz çilek ve C vitaminli limon aromalı maden suları şirketin yenilikçi anlayışının temsilcisi olan ürünler.” Sektörle ilgili teknolojik yenileri yakından takip ettiklerini ifade eden Niyazi Ercan, “Ürün portföyümüzü müşterilerden gelen talepler doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz, firmamıza hem fiziki olarak tesisler hem de insan kaynağı anlamında yatırım yapmaya devam ediyoruz. En büyük hedefimiz; daha çok ülkede, daha fazla pazar payına sahip olarak Türk maden suyuna herkesin ulaşmasını sağlamak. 2017 yılında yeni ürünümüz olan gazozu piyasaya sunduk, çok da olumlu karşılık aldık. 2018 yılı başında da Karpuz-çilek ürünü ürettik. Tüketicilerimizden gelen önerilerle ürünlerimizdeki bu çeşitliliği sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu