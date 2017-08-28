Vantilatöre hücum…

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle sağlıklı serinleme tercihlerinin peşine düşen şirketler, vantilatör satışlarını patlattı. Yaz sıcakları çalışan motivasyonunu olumsuz etkilerken, şirketlerden sağlıklı ve pratik serinlemenin yolu olan vantilatörlere talep patlaması yaşanıyor. Ofix Segmentlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Bayhan, vantilatör satışlarının önceki yaz dönemlerine kıyasla artışa geçtiğine dikkat çekerek, “Temmuz ayında vantilatörlere talepte yüzde 150 artış oldu, bu talebin artarak sürdüğünü görüyoruz. Klima satışlarımız bu oranda artış göstermedi. Vantilatörlerin daha ekonomik ve taşınabilir olması ile birlikte sağlık faktörünün de bu tercihte etkili olduğunu görüyoruz” dedi. Ofislerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ofis marketi Ofix.com’un önümüzdeki dönemde yeni trend ürünlerini listelemeye devam edeceğini kaydeden Bayhan, klimalara uzaktan erişim sağlayan bir ürünü satışa sunduklarını, böylece uzaktan ofise gelmeden sıcaklık ayarı yapılabileceğini söyledi. Ofislerde doğru havalandırmanın çalışan motivasyonu için çok kritik olduğunu vurgulayan Bayhan; hava temizleyici ve arındırıcı ürünlere yer vermeye hazırlandıklarının bilgisini verdi.



OFISLERDE SAĞLIKLI SERINLIK IÇIN OFIX’IN REÇETESI: 1. Klima ayarlarınıza dikkat Klimalar, doğru bir ayarla kullanıldığı zaman sağlıklı bir seçenek olarak görülebilir. Dışarıdaki sıcaklık ile klimalı ortamdaki sıcaklığın arasında en fazla 7 derece fark olması gerekiyor. Ayrıca klimaların düzenli olarak bakımlarının yaptırılması çok önemli. Klimalarda dağ esintisi ayarı tercih edilerek, havanın dengeli dağılımı sağlanmalı. 2. Vantilatörün açısı önemli! Vantilatör kullanımında sadece bir kişinin üzerine gelmesi ‘yüz felci’ gibi tehlikeli durumlara davetiye çıkarıyor. Çevreyi tarayarak orta şiddette açılırsa, dalga dalga gelen esinti rahatsızlık vermeyecektir. Gece kullanımında özellikle de uyku sırasında klima yerine vantilatörün kullanılması öneriliyor. Klima ve vantilatörün yanlış kullanımında ortaya çeşitli ağrılar çıkabilir. Boyun ve sırt tutulmaları ile kas spazmı gerçekleşebilir. 3. Isı kaynaklarına dikkat Fazla sıcaklık kaynaklarını yok etmek de serinlemek için kritik önem taşıyor. Ampuller gereğinden fazla ısı yayar, keza gereksiz yere açık bırakılan bilgisayarların yaptığı gibi. Ocak kullanmaya gerek kalınmaması için taze yiyecekler tüketmeye özen gösterebilirsiniz. 4. Suyu ihmal etmeyin Suyun serinletici gücünden faydalanmayı ihmal etmeyin. Islak havlu ve bandanalar baş üzerine veya omuzlara konduğunda serinletici bir etki yaratır. Serin duş veya yüzünüzü soğuk suyla yıkamanın etkisi uzun süre kalıcı olabilir. Masanızda bulunduracağınız soğuk suyla dolu bir şişeden su püskürtmeyi deneyin.