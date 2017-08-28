Vantilatöre hücum…

OFISLERDE SAĞLIKLI SERINLIK IÇIN OFIX’IN REÇETESI: 1. Klima ayarlarınıza dikkat Klimalar, doğru bir ayarla kullanıldığı zaman sağlıklı bir seçenek olarak görülebilir. Dışarıdaki sıcaklık ile klimalı ortamdaki sıcaklığın arasında en fazla 7 derece fark olması gerekiyor. Ayrıca klimaların düzenli olarak bakımlarının yaptırılması çok önemli. Klimalarda dağ esintisi ayarı tercih edilerek, havanın dengeli dağılımı sağlanmalı. 2. Vantilatörün açısı önemli! Vantilatör kullanımında sadece bir kişinin üzerine gelmesi ‘yüz felci’ gibi tehlikeli durumlara davetiye çıkarıyor. Çevreyi tarayarak orta şiddette açılırsa, dalga dalga gelen esinti rahatsızlık vermeyecektir. Gece kullanımında özellikle de uyku sırasında klima yerine vantilatörün kullanılması öneriliyor. Klima ve vantilatörün yanlış kullanımında ortaya çeşitli ağrılar çıkabilir. Boyun ve sırt tutulmaları ile kas spazmı gerçekleşebilir. 3. Isı kaynaklarına dikkat Fazla sıcaklık kaynaklarını yok etmek de serinlemek için kritik önem taşıyor. Ampuller gereğinden fazla ısı yayar, keza gereksiz yere açık bırakılan bilgisayarların yaptığı gibi. Ocak kullanmaya gerek kalınmaması için taze yiyecekler tüketmeye özen gösterebilirsiniz. 4. Suyu ihmal etmeyin Suyun serinletici gücünden faydalanmayı ihmal etmeyin. Islak havlu ve bandanalar baş üzerine veya omuzlara konduğunda serinletici bir etki yaratır. Serin duş veya yüzünüzü soğuk suyla yıkamanın etkisi uzun süre kalıcı olabilir. Masanızda bulunduracağınız soğuk suyla dolu bir şişeden su püskürtmeyi deneyin.
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