Teksan’dan 120’den fazla ülkeye ihracat

Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve tasarıma yaptıkları yatırımlarla enerji sektörünün öncü markaları arasında yer aldıklarını söyleyerek, “1994 yılında küçük bir atölyede faaliyetlerimize başladık. Kurucularımızın hayal gücü ve girişimcilikleri sayesinde bugün 120’den fazla ülkeye enerji çözümlerini ihraç eden global bir şirket konumuna yükseldik” dedi. Sürdürülebilir rekabetin ancak geleceğin teknolojilerini üreterek mümkün olduğunu belirten Başeğmezler, “Bu gerçekten hareketle Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla teknoloji üretiyoruz. Dizel jeneratörlerle adım attığımız pazarda bugün hibrit teknolojiler kullanabilen sayılı dünya şirketinden biri konumundayız. Jeneratör setlerimizin yanında ülkemizde ilk yerli kuruma özel senkronize sistemler, enerji verimliliğinde önemli bir çözüm olan ilk yerli kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri ile yine Türkiye’de bir ilk olan hibrit teknolojisini geliştirdik. Farklılaşmanın ana unsuru olarak gördüğümüz Ar-Ge çalışmalarının katkısı ile işimize getirdiğimiz yenilikler şirketimizin son yıllardaki hızlı büyümesinin dinamosu oldu. Firmaların Ar-Ge yatırımlarına göre belirlenen ‘Ulusal Ar-Ge’ sıralamasında 97. sırada bulunuyoruz” diye konuştu.



“AR-GE VE MARKALAŞMA YATIRIMLARINA HIZ VERECEĞİZ”

Başeğmezler, sözlerine şöyle devam etti: “Pazarda ses getiren ve bu yönüyle bizi motive eden hibrit güç sistemlerimiz gelecek hedeflerimizde önemli yer tutuyor. Ürünümüzle potansiyel taşıyan yurtdışı pazarlarda daha etkin rol üstlenmek ve bu alandaki ihracatımızı artırmak istiyoruz. Ar-Ge ve markalaşma yatırımlarına da hız vereceğiz.”



“AR-GE MERKEZİ BELGESİ ALDIK”

Ar-Ge çalışmalarına verdikleri önemin bir yansıması olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi Belgesi almayı başardıklarına değinen Başeğmezler, “Her zaman yeni ve farklı olanı yapma hedefi ile çıktığımız Ar-Ge yolculuğunda önemli bir eşiği geçmiş bulunuyoruz. Ar-Ge Merkezimizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Proje, teknik ve organizasyon yeterliliklerine ek olarak üniversite işbirlikleri noktasında beklentilerin üzerinde bir performans gösterdik. Ar-Ge Merkezi’mizde ilerleyen dönemde hibrit teknolojinin yeni kullanım alanları, enerji verimliliği, yakıt tasarrufu ve çevre dostu ürünler geliştirmeye yönelik projelerine devam edecek. Bunlar aynı zamanda gelecek hedeflerimizi desteklemeleri bakımından önem taşıyor” şeklinde konuştu. Mühendislik altyapıları ve birikimleri sayesinde bugüne kadar pek çok önemli projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başeğmezler, “Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörünü TÜBİ- TAK işbirliği ile geliştiren ve TÜBİTAK-TEYDEB Başarı Hikayeleri arasına giren Teksan Ar-Ge Merkezimiz, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine odaklanmış durumda” değerlendirmesini yaptı.



“HİBRİT JENERATÖRLER DÜNYADA YAKINDAN İZLENİYOR”

Rüzgar ya da güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan hibrit jeneratörlerin tüm dünyada yakından izlendiğini kaydeden Başeğmezler, “Hibrit jeneratör yakıttan yüzde 65 tasarruf sağlarken karbon salınımını da yüzde 80 azaltıyor. Isı, karbon ve gürültü emisyonunu azaltan teknik özellikleri ile de öne çıkan sistem yatırım maliyetini 1,5 yıl gibi çok kısa bir sürede çıkartıyor. Çevreci, düşük enerji maliyeti ile verimli ve sürdürülebilir bir teknoloji geliştirdik. Bu yönleri ile telekom projeleri, tarım projeleri, inşaat şantiyeleri, elektrik şebekesinin olmadığı yerler, afet kurtarma çalışmaları ve etkinliklerde uygulanabilir. Isı, karbon ve gürültü emisyonunu azaltan hibrit güç sistemleri, Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemi ile destekleniyor. GSM ve internet teknolojilerinin kullanıldığı sistem sayesinde ürünün çalışma performansı sahaya inmeden sürekli kontrol altında tutulabiliyor ve gerektiği durumlarda uzaktan müdahale edilebiliyor” dedi.



“TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK HİBRİT AYDINLATMA KULESİNİ GELİŞTİRDİK”

İhracat potansiyeli yüksek olan hibrit jeneratörü ilk olarak Bolivya’ya ihraç ettiklerine değinen Başeğmezler, “Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü şu an Bolivya’da şebeke elektriğinin olmadığı baz istasyonunda sorunsuz çalışıyor. Teksan Jeneratör olarak Türkiye’nin ilk ve tek hibrit aydınlatma kulesini de geliştirdik. Hibrit aydınlatma kuleleri kullanım yerinin sık yer değiştirdiği şantiye işleri, beton çalışmaları, maden, tünel, yol-köprü yapım işleri ve dış mekân etkinliklerin aydınlatılması için tercih ediliyor. Hibrit aydınlatma kulesi güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve akıllı batarya yönetim sistemi sayesinde yakıt tüketimini yüzde 73 oranında düşürüyor. Normal aydınlatma kulelerinde 6-7 saat olan motor çalışma süresini 1 saate düşüren hibrit aydınlatma kulesi sadece düşük yakıt tüketimine bağlı karbon ayak izinin azaltılması değil aynı zamanda sağladığı düşük ses emisyonu ile de çevre dostu bir ürün olarak dikkat çekiyor. Hibrit teknoloji sayesinde motorun daha az çalışmasına olanak sağlayan sistem bakım onarım ve işletim masraflarında ciddi bir tasarruf sağlarken motorun kullanım ömrünün de artmasına olanak sağlıyor” diye konuştu.