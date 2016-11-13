ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Kış lastiği takma uygulaması, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık Perşembe günü başlıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 602 lira ceza uygulanacak. Söz konusu uygulama, 1 Nisan'da sona erecek.

Uygulama, kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatıldı.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince, 1 Aralık 2015-1 Nisan 2016 arasında 87 araç sahibine 51 bin 227 lira, Emniyet Genel Müdürlüğünce 2 bin 927 araç sahibine 1 milyon 722 bin 405 lira, Jandarma Genel Komutanlığınca da 299 araç sahibine 177 bin 487 lira ceza kesildi.

Geçen kış şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 3 bin 313 ticari araç sahibine, kış lastiği takmadıkları için toplam 1 milyon 951 bin 119 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Haber Ajansı