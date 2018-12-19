Ziraat ilk teorik eğitimleri tamamladı

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, geçtiğimiz ay Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle hayata geçirilmiş ve pilot sınıfı Ankara’da eğitime başlamıştı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, “Ankara’daki ilk sınıf için teorik eğitim aşamasını geçtiğimiz hafta tamamladıklarını, ilk sınıftaki katılımcıların beş haftalık eğitim bölümünde teorik olarak öğrendikleri işleri fiilen yaparak tecrübe edecekleri ve pekiştirecekleri pratik eğitim aşamasına geçtiklerini” belirtti.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin Adana, Bursa ve Şanlıurfa’da düzenlenecek eğitim programları için de başvuru kabul etmeye başladığını sözlerine ekleyen Ferhat Pişmaf, “Tanıtım toplantımızda duyurduğumuz üzere, büyükbaş süt hayvancılığı konusundaki programı önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde de başlatacağız. Bu çerçevede Adana, Bursa ve Şanlıurfa’da Aralık ayında başlatmayı planladığımız eğitimler için Bankamızın internet sayfası üzerinden başvuru kabul etmeye başladık. Önümüzdeki haftadan itibaren Ankara’da ikinci sınıfımızı da başlatmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz.” dedi.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin tanıtımını yaptıkları günden itibaren yoğun bir ilgi uyandırdığını ve çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Ferhat Pişmaf, “Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin bir defaya mahsus yapılmadığını, yeni yeni sınıflar açılarak devam edecek bir program olduğunu, bu nedenle ilk sınıflara katılamayan gençlerin yaptıkları başvuruların daha sonra açılan sınıflar için sürekli olarak değerlendirildiğini, 2019 yılında eğitim konularını ve düzenleneceği şehirleri arttırarak Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ni devam ettirmeyi planladıklarını” ifade etti.