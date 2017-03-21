"YURT DIŞINDA EĞİTİM ALAN YÜZDE 25 DAHA FAZLA KAZANIYOR"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, yurt dışında eğitim alan öğrencilerin daha çabuk iş bulduğunu belirterek, "Küresel dünyada var olabilmek için öğrencilerin yolunun yurt dışından geçmesi gerekiyor." dedi.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde tüm dünyada genç işsizlik oranlarının hızla yükseldiğini, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini ifade ederek, yapılan araştırmaların donanımlı gençlerin iş bulma yarışında öne geçtiğini gösterdiğini, üniversitede okurken geleceğine yatırım yapanların kazandığını söyledi.

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye’de işsizliğin arttığını, özellikle genç işsizliğin yüksek seviyelere ulaştığını kaydeden Akar, her yıl büyük umutlarla üniversiteye giren yüz binlerce gencin daha üniversiteden mezun olmadan iş bulma kaygısına düştüğünü anlattı.

Akar, bu kaygılardan kurtulmanın ve güzel bir gelecek kurmanın yolunun üniversiteden donanımlı bir şekilde mezun olmaktan geçtiğine dikkati çekerek, yapılan araştırmalara göre yurt dışında eğitim alan gençlerin daha çabuk iş bulduğunu, daha çok kazandığını ve işverenin yurt dışı deneyimi olanı tercih ettiğini aktardı.

Küresel dünyada var olabilmek için öğrencilerin yolunun yurt dışından geçmesi gerektiğini vurgulayan Akar, iş bulmanın, arzu edilen maaşlarla çalışmanın, hayallerdeki işe sahip olmanın tüm dünyada zorlaşmaya başladığını işaret etti.





- "Yeni nesil gençler var olanın değil, kendi arzu ettiklerinin peşinden gidiyor"

Deniz Akar, şunları kaydetti:

"Değişen dünya görüşleri ve jenerasyonların farklı karakter özellikleri nedeniyle yeni nesil gençler var olanın değil, kendi arzu ettiklerinin peşinden gidiyor. Hayallerine uygun olmayan işleri beğenmiyorlar. Bu da belli birtakım sıkıntıları beraberinde getiriyor.

Son dönemde tüm dünyada jenerasyon değişiyor. Y Jenerasyonunun aktif iş hayatına katıldığı günümüzde iş yapma biçimleri değişiyor. Gençler arzu ettikleri, istedikleri ve hayalini kurdukları işlerde iyi maaşlarla çalışmak istiyorlar. Bu da beraberinde farklı problemleri getiriyor. Öğrenci minimum 4 yıllık üniversite hayatında sadece sınavlara girip çıkarak mezun oluyor. CV'sine değer katacak doneler üretemiyor. Bu da arzu ettiği, hayalini kurduğu mesleği yapmasının önünde engel oluyor. Çünkü iş dünyasında büyük bir rekabet mevcut ve bunu bilen gençler bu yarışa dahil olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gençlere tavsiyem, üniversite dönemlerinde kendilerini geliştirmek için çaba sarf etmeleridir."

Son dönemde yapılan araştırmaların, yurt dışı eğitimin iş bulma yarışında büyük bir artı olduğunu gösterdiğini kaydeden Akar, yurt dışında üniversite, yüksek lisans, yabancı dil eğitimi almanın, sertifika programlarına katılmanın, staj yapmanın, çalışmanın, öğrencileri iş bulma yarışında bir adım öne çıkardığını kaydetti.

- "Yurt dışında eğitim alan yüzde 25 daha fazla kazanıyor"

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Akar, yurt dışında bir eğitim kurumundan mezuniyetin iyi seviyede bir yabancı dil, hatta ikinci bir yabancı dil, uzun süreli stajlar, teknolojik konularda yetkinlik, güçlü referanslar ve yaratıcı portfolyoların her birinin iş bulma yarışında gençleri bir basamak yukarı çıkarttığını anlatan Akar, bunun farkında olan gençlerin yurt dışında eğitim görmek, yabancı dil öğrenmek ve hatta son dönemde staj yapmak üzere yurt dışı eğitim danışmanlarının kapılarını aşındırdığını dile getirdi.

Akar, donanımlı bir şekilde mezun olan bir gencin iş bulma konusunda diğerlerine göre oldukça şanslı olduğunun altını çizdi.

Colombia Üniversitesi'nin yurt dışında okuyan öğrencilerin kariyer gelişimlerine dair yaptığı araştırma sonuçlarının bu öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra daha hızlı iş bulduklarını gösterdiğini anlatan Akar, araştırma sonuçlarına göre, yurt dışında eğitim alan gençlerin yüzde 92'sinin mezuniyetlerinden sonra geçen 12 ay içerisinde iş bulabildiğini söyledi.

Akar, iş bulmanın ana vatanında eğitim gören öğrenciler için daha zor olduğunu belirterek, kendi ülkesinde eğitim alan gençlerin sadece yüzde 49’unun 12 ay içerisinde iş bulabildiğini ifade etti.

Araştırma sonuçlarının yurt dışında eğitim alan gençlerin mezun oldukları alanda iş bulabildiklerini ve bunun da mutlu bir çalışma hayatı sürdürmelerine olanak sağladığını gösterdiğini bildiren Akar, yurt dışında eğitim alan gençler ve almayanlar üzerinde yapılan araştırmaların yurt dışında eğitim alanların yüzde 25 daha yüksek maaşla çalıştıklarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Öğrenci ve işverenleri bir araya getiren, dünyanın en büyük networking şirketlerinden olan GradLeaders'ın her yıl yurt dışında okuyan gençleri üzerinde araştırmalar gerçekleştirdiğini bildiren Akar, şöyle konuştu:

"2016 yılını yurt dışında eğitim alarak geçiren gençler arasında yapılan bir çalışma; bu gençlerin yüzde 84’ünün deneyimlerinin kendilerine iş bulma süreçlerinde kolaylık sağladığına inandıklarını gösteriyor. Gençler yurt dışında eğitimin sadece iş bulma sürecinde etkisi olmadığını bunun yanı sıra işe girdikten sonra iş yerlerine ve çalışma arkadaşlarına uyum gösterme ve adapte olma konusunda da kendilerine büyük faydası olduğunu belirtiyorlar. Yapılan araştırmalar gençlerin farklı bir ülkede, çok milletli sınıflarda eğitim almalarının ve aralarındaki paylaşımların onları dinlemeye daha açık, öngörülü, sabırlı ve öz güven sahibi olmalarını sağladığını ortaya koyuyor."

- Yurt dışı eğitim ve dünya ekonomisi

OECD raporlarına göre 2014 yılında 4 milyon öğrencinin kendi ülkesi dışında eğitim alarak 100 milyar doları bulan bir sektör yarattığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Yurt dışı eğitimde öğrenciler en çok ABD'yi tercih etmiştir. ABD bu tercihler sonucunda ülke ekonomisine 20 milyar dolar gelir sağlamıştır ki bu gelir NASA’nın bir yıllık bütçesini bile aşmaktadır. İngiltere ise sadece dil eğitimi için ülkesinde ağırladığı 600 bin öğrenci sayesinde kasasına 2 milyar sterlin kazandırmıştır. İngiltere dünya üzerinde pek çok ülkeden genci bir arada toplayan bir merkez konumundadır. Örneğin Nijerya, İngiltere’ye dil okulları ve kolejlere gönderdiği öğrencileri ile İngiltere ekonomisine 300 milyon sterlin kazandırıyor. Türkiye ise İngiltere’ye her yıl gönderdiği 15 bin öğrenci ile ülkeye 86 milyon sterlin bırakıyor. İngiltere’den sonra tercih edilen ülkeler arasında olan İrlanda, yüksek öğrenim için ülkesine gelen öğrencilerden 700 milyon avro, dil okulu için gelenlerden 300 milyon avro yani toplamda 1 milyar avro kazanıyor. Anlaşılacağı üzere yurt dışı eğitim ekonomisi günden güne büyümeye devam ediyor. Türkiye ise yurt dışına gönderdiği 90 bin öğrenci ile sektöre 1,5 milyar dolarlık bir katkı sağlamıştır."

Anadolu Haber Ajansı