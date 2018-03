YENİAD’DAN DEV YATIRIMLAR

Yeni Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği (YENİAD), geçtiğimiz gün Beşiktaş’taki bir otelde “Gazeteci ve Yazarlar Buluşması” düzenledi. “Helal Kazanç, Adil Paylaşım’ düsturu ile çalışmalarına hız veren iş adamları, Afrika kıtası olmak üzere özellikle; Ortadoğu, Asya ve Güney Amerika’daki dev yatırımları gazetecilere anlattı. Yeni Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği (YENİAD) “Gazeteci ve Yazarlar Buluşması” yoğun katılımla Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen programda başta Afrika kıtası olmak üzere özellikle Ortadoğu, Asya ve Güney Amerika’da gerçekleştirilen ziyaret ve yatırımlardan bahsedildi, gazeteci ve yazarlar hazırlanan sunumlar ile bilgilendirildi.

“HELAL KAZANÇ, ADİL PAYLAŞIM”

“Gazeteci ve Yazarlar Buluşması” açılış konuşmasını gerçekleştiren YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, “Yeni Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği, ‘Helal Kazanç, Adil Paylaşım’ düsturunu kendine şiar edinmiştir. Hakkın ve hakikatin üstün tutulduğu bir sivil toplum kuruluşudur. YENİAD bir hakkaniyettir, yeni bir dünyaya özlemdir. YENİAD emaneti ehline vermektir, ticareti ahlaki öğretilerle yapabilmektedir, çalışanın hakkını korumaktır, araştırmaktır, geliştirmektir, üretmektir, mazlumun yanında olmaktır. Kısacası YENİAD ticari ve sınaî her alanda yeni bir duruşun temsilcisi ve yeni bir dünyanın habercisidir. YENİAD güçlü kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonu ile birçok STK’nın imrenerek baktığı bir yapılanmadır. Güçlü yapılanmamız ile kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme ve temsilcilik çalışmalarını başarıyla yürütmüştür. Bu hususta teşkilatlanma komisyonumuz hedef olarak Haziran ayı sonunda Türkiye’nin 41 ilinde, yani yarısında şubeleşme çalışmalarını tamamlamış olacaktır. Aynı zamanda yılsonunda yalnızca genel merkez üye hedefimiz ise 1.500 üye sayısına ulaşmak olacaktır” dedi.

“ÜLKEMİZ VE İNSANLIK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Gerek bölgemizde yaşanan olaylar, gerekse de içeride yaşanan kafa karışıklıkları neticesinde biz iş adamlarına çok ciddi görevler düştü diyen Esmerer, “Bir ülkenin dünyada söz sahibi olması, inancı ve ekonomik olarak bağımsız olması ile doğrudan ilişkilidir. Bizler de Yeni Dünya Sanayici Ve İş Adamları Derneği (YENİAD) olarak, ülkemizin kalkınması için her türlü eğriyi doğrultmaya çalışacak, her türlü doğruyu sonuna kadar destekleyecek ve her türlü fedakârlığı yine ülkemiz ve tüm insanlık için yapmaya gayret göstereceğiz. Bu günde burada hem YENİAD’ımızı siz kıymetli katılımcılara ve kamuoyuna tanıtmak hem de Sudan Cumhuriyetine yapmış olduğumuz ticari ve insani gezimizin detaylarını sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Bu minvalde uluslararası ilişkiler komisyonumuza ve YENİAD Genel Başkan Vekili Harun Macit Bey ve ekibine, genel sekretaryamıza yürütmüş olduğu planlar ve çabalarından dolayı ve siz katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“HIZLA BÜYÜYORUZ”

Yeni Dünya Sanayici Ve İş Adamları Derneği’nin yatırım planlarını ve hedeflerini anlatan YENİAD Genel Başkan Vekili Harun Macit, “Yaklaşık üç aylık bir çalışma sonucunda Sudan çalışmasını planladık. Ben kısa sürede bu planı gerçekleştirdiğimiz birkaç ülkeden bahsedeceğim. Biz Allaha hamd ediyoruz ki, daha bir yıllık bir kuruluş olarak giderek büyüyoruz. 24 sektör çalışmamız var. Bunlardan biri de Sudan’da tam 8 tane konsorsiyum oluşturduk. Yakın bir zamanda Almanya ziyaretimiz oldu burada çeşitli iş adamlarıyla görüştük ve YENİAD’ın Almaya ayağını da görüştük. Bir başka devletimiz

Endonezya oldu. Kısa Bir süre önce Endonezya ataşemiz ve dış ilişkiler sorumlusuyla bizleri ziyaret ederek, yatırım yapılması için Endonezya’ya davet ettiler. Endonezya başbakanı ve ticaret bakanının bizlere özel davetlerini de ilettiler. Yine iki ay önce Suudi Arabistan’dan kalabalık bir heyetle derneğimize ziyaretler yapıldı. Ve ticaret anlamında bir takım anlaşmalar yaptık ve bu minvalde Suudi Arabistan’da ticaret ilişkilerimiz güzel seviyeye çıkacaktır. Geçtiğimiz günlerde yine Katar devlet yetkililere bizleri davet ederek onlarla da bir takım anlaşmalar da yapıldı. Yine Mısır’la bir takım ticari anlaşmalar yapıldı. Ve yine en önemli ülkelerden olan Malezya eski başbakanı bizleri davet ettiler ve orada bizleri ağırladılar. Oranın önemli sanayicileriyle bir araya geldik ve bir takım anlaşmalar yaptık” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE D–8 İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA GÜÇLÜ BİR ÜLKE

“Gazeteci ve Yazarlar Buluşmasında” bir konuşma gerçekleştiren D–8 Direktörü Nasir Aminu, “YENİAD’ın özellikle bu organizasyonu ve kurum olarak, Türkiye ve diğer ülkelerle arasındaki gelişmeleri kuvvetlendirdiğine inanıyorum. Türkiye İslam ülkeleri arasında en gelişen ülke olarak görüyoruz. Türkiye D–8 İslam ülkeleri arasında güçlü bir ülke. Karlı girişim ortamı ve aynı zamanda fırsatlarıyla Afrika çok önemli bir bölge... Bu sebeple Türkiye ve Afrika arasında daha çok yatırım yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi.



“1 MİLYAR 205 MİLYON DOLARLIK BİR ÖN ANLAŞMALARIMIZ OLDU”

Bugün burada asıl konuşacağımız önemli konu Sudan’a yapılan ziyarettir diyen Macit, “Sudan’a heyet olarak gittik. 26 kişilik bir ticari heyettik. Ve bizi Sudan Cumhurbaşkanı Seyit Ömer Beşir ve bakanları bizleri gerçekten çok iyi bir şekilde ağırladı. Sudan’la bizim bağlarımız çok eskiye, Osmanlı’ya dayanıyor. Böylesine güzel, samimi, içten ve kardeşlik çerçevesinde bu ticari ilişkilerimizi de oturtacağız. Bizim ziyaretimize Sudan’lı hükümet çok önem verdi. Hatta Sudan Cumhurbaşkanı kendi yardımcısını bizimle sürekli çalışmalara katılması için görevlendirmiş. Ve her hafta Çarşamba günü bizlerle yapılan anlaşmaların önemle üzerinde durarak 1 yıl içerisinde projelerin bitmesi yönünde uyarılarda bulunuyormuş. Sudan’la birçok yatırım planları hususunda anlaştık. Daha sonra 9 bakanlıklarla detaylı görüşmelerimiz oldu. Son gün ise takriben hep birlikte 1 milyar 205 milyon dolarlık bir ön anlaşmalarımız oldu. Bu anlaşmaların akabinde bizlere Sudan’dan yeni yatırım planları önümüze getirdiler. Ve tekrardan Sudan ziyaretimiz olacak inşaallah. Bu projeleri de hayata geçireceğiz. Ülke ekonomimize katkıda bulunmak için, orta ve ufak ölçekli yatırımcılarımızla beraber ülke ekonomimize büyük bir katkıda bulunağız” diye konuştu.

"YATIRIMLAR HEM TÜRKİYE HEM DE SUDAN HALKINA BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Sudan hükümeti adına toplantıya katılan Sudan Başkonsolosu Dr. Emad Abdelhamid Altohamy, “Buradaki toplantının benim ve Sudan halkı için çok önemli olduğunu bildirmek isterim. Türkiye hükümeti Sudan’ın kalkınması için, ciddi uğraşlar veriyor. YENİAD’ın kıymetli başkanı ve üyelerini de ayrıca kutluyor ve mutlu olduğumuzu paylaşmak isterim. Türkiye ile Sudan arasında çok uzun zaman önceden gelen bağlarımız vardı. Son olarak Türkiye’den yapılan güzel ziyaretler sonucu bu da giderek güçlenmeye başladı. YENİAD üyeleri ziyareti sonucu atılan adımlar ve faaliyete geçişler çok hızlı oldu. Bunun dışında kopan kardeşlik bağlarımızda hızlıca iyileşerek sıkıca bağlanacaktır. YENİAD’ın yapmış olduğu yatırımlar hem Türkiye halkına ve hem de Sudan halkına büyük bir katkı sağlayacaktır. Sudan İstanbul Başkonsolosluğu olarak tüm iş adamları ve yatırımcılarına kapımız sonuna değin açıktır” dedi. Toplantıya YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer’in yanı sıra YENİAD yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları, Milli Gazete ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, D–8 Direktörü Nasir AMİNU, Sudan Başkonsolosu Dr. Emad Abdelhamid Altohamy, Sudanlı iş adamları, çok sayıda gazeteci ve yazar yoğun katılım sağladı.