Askeri radar ve sınır güvenliği alanında üretim yapan savunma sanayinin önemli temsilcileri ilk kez düzenlenecek I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde buluşacak. MÜSİAD Ankara’nın düzenlediği Zirve’de, en son teknolojiyle üretilmiş yenilikçi 15 projenin tanıtımı yapılacak. Sektörün tüm temsilcilerinin katılacağı Zirve’de sektörü 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştırmanın yolları tartışılacak

Savunma sanayinin kalbinin attığı Ankara, bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. MÜSİAD Ankara tarafından, yerli ve milli askeri radar ve sınır güvenliği teknolojilerini ön plana çıkartmak amacıyla 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan Zirve, kamuoyuna bir toplantıyla tanıtıldı. Hilton Garden Inn Ankara Gimat’ta gerçekleşecek Zirve öncesinde, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ile MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş önemli bilgiler paylaştı.

Yeni firmaları sektöre kazandırmalıyız

Savunma sanayide Ankara’nın önemli bir üs olduğunu söyleyen MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, milli ve yerli sektörün gelişimini desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ni Ankara’da düzenlediklerini açıkladı.

Savunma sanayinin hem ülke güvenliği hem de ekonomi için son derece kritik önem taşıdığını belirten İlhan Erdal, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm temsilcilerle birlikte Zirve’de tartışacaklarını belirtti. Erdal, yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlere yurt dışında talep oluşturarak ihracatı artırmanın önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek bu amaçla Zirve’de yabancı firmalardan ziyade Türk firmaların stand açmalarına izin verdiklerinin ve yabancı firmaları alıcı olarak konumlandırdıklarını bildirdi.

Sektörün öncelikli konuları hakkında da bilgi veren Erdal, hibe ve destek konusunda bürokratik mevzuatların azaltılması ve uygulama kolaylıklarının getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdal, teknik zorluk derecesi yüksek olan projelerin Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve özel sektör firmaları tarafından Ulusal Teknoloji Projeleri olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Erdal bu şekilde, vakıf şirketleri dışında da kritik teknolojileri geliştirme kabiliyitine sahip yeni firmaların sektöre kazandırılabileceğini ve bunun da sektörün daha hızlı büyümesine aracılık edeceğini söyledi.

Ekonomiye 60 milyar dolarlık can suyu

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, “Türk savunma sanayi, son 16 yılda yaklaşık 5 kat büyüyerek 6 milyar doları aşan üretim gücüne ulaştı. Savunma sanayide Türkiye önemli bir alıcı ve satıcı konumunda yer alıyor. Sektörün ülkemizin ihtiyacını daha büyük ölçüde karşılaması ve ihracatını artırması halinde 10 kat daha büyüme potansiyeli bulunuyor. Savunma sanayinin orta vadede 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşarak ekonomimize can suyu olacağına inancımız tam” diye konuştu.

Savunma sanayide kullanılan teknolojilerin en üst düzey teknolojiler olduğunu belirten Fatih Altunbaş, sektörün gelişmesinin birçok ana ve alt sektörün de büyümesini olumlu yönde etkileyeceğine vurgu yaptı. Askeri radar ve sınır güvenliği teknolojileri konusunda Türkiye’nin çok önemli projelere sahip olduğunu ve yeni birçok projenin daha hayata geçeceğinin müjdesini veren Altunbaş, Zirve’nin üreticilerle dünyanın birçok yerinden gelen alıcıları buluşturacak önemli bir platform olacağına dikkat çekti. Altunbaş, Zirve’de özellikle büyük Türk üreticilere ulaşmakta zorluk çeken ancak savunma sanayine önemli katkılarda bulunan yan sanayi firmalarının da katılacağını ve ikili iş birlikleri fırsatlarının doğacağını açıkladı. Altunbaş Zirve’de tüm tarafların buluşmasıyla sektörü her boyutuyla konuşma fırsatı yakalayacaklarına da değinerek, bu Zirve’nin çıktılarının, yıl bitmeden düzenlenmesi planlanan Milli Savunma Şurası için bir girdi ve kaynak olacağını sözlerine ekledi.

Zirve’de 15 yeni savunma sanayi projesi tanıtılacak

I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde Türkiye’nin en büyük savunma sanayi üreticileri, sektörün alt yüklenicileri, akademisyenler, orduda görevli kıdemli karar vericiler, teknoloji uzmanları, askeri denetim ve sınır kontrolü uzmanları tek çatı altında buluşuyor. Zirve kapsamında, en son teknolojiyle üretilmiş 15 yeni savunma sanayi projesinin tanıtımı ilk kez yapılacak. Zirve, 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Hilton Garden Inn Ankara Gimat’ta gerçekleşecek. Askeri radar ve sınır güvenliği konusunda en son teknoloji ve hizmetlerin görülüp test edilmesi ve birbirleriyle kıyaslanması için önemli bir platform oluşturan Zirve, savunma sanayi için üretim yapan sektör devleriyle küçük ve orta ölçekli firmaların da buluşma noktası olacak. Zirve’de stratejik iş birliği anlaşmalarının yapılması, iş bağlantılarının kurulması, ortak akılla iş fikirlerinin geliştirilmesi bekleniyor.

Zirve’de ASELSAN, SCANDİUM, FNSS, HAVELSAN, ROKETSAN, Turaç, İşbir Elektrik Sanayi A.Ş. gibi sektörün önemli oyuncuları yer alacak.