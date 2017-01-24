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"YATIRIM İÇİN SIFIR FAİZLİ YATIRIM KREDİSİ VERİLECEK"

24 Ocak 2017 Salı 11:26
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Başbakan Yıldırım, "Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katılarak burada bir konuşma yaptı. 

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. İyi bir fizibilite, başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır. Dolayısıyla fizibilite hazırlanması, gerekli ön projelerin yapılması için istenen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız. Ayrıca yatırım için yer vereceğiz." dedi.

"Herkes elini taşın altına koyacak"
Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek, veri merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek. Desteklerde öz kaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. Cebinden 30 lirayı sen koyacaksın, devlet de 70 lirasını verecek. Hepsini vermiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak."

Başbakan Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, ön taleplerin alındığı 28 Kasım 2016-11 Ocak 2017 döneminde 23 il için bin 200 müracaat yapıldığını, toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon lira ve öngörülen istihdamın da 112 bin 400 kişi olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, "Organize sanayi bölgesi parselleri, büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, diğer şehirlerde ise il özel idarelerine devredilecek. Bu fabrika binaları, fizibiliteye uygun olarak tahsis edilecek, yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

"Büyük yatırımlar özel desteklenecek"
"OSB'lerde yatırıma uygun arsa yoksa, o zaman hazinenin arazilerinden uygun arsa verilecek" diyen Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Diyelim ki büyük ölçekli organize sanayi dolu, arsa yok, yeni organize sanayi yapacak yer de yok, hazinenin elindeki arazilerden fabrika olmaya, şehrin imar planına uygun araziler bulunup yatırımcıya tahsis edilecek. Ayrıca büyük yatırımlar, organize sanayi bölgeleri dışında özel desteklenecek."

Anadolu Haber Ajansı
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