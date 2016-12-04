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YANILTICI REKLAMLARA CEZA YAĞDI

04 Aralık 2016 Pazar 19:58
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Reklam Kurulunca usulsüz ve vatandaşları yanıltan reklamlara 11 ayda toplam 5 milyon 692 bin lira ceza verildi.

YANILTICI REKLAMLARA CEZA YAĞDI
ANKARA - HÜSEYİN KARATEPE - AA

AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kurul, aralık ayı başı itibarıyla 2 bin 627 dosyayı karara bağladı.

Bu dosyalardan bin 797'si ön inceleme sonucunda başvurulardaki eksiklik ve mevzuata aykırılık bulunmaması nedeniyle detaylı incelemeye değer bulunmazken, 1 dosyanın da 3 ay süreyle tedbiren durdurulmasına karar verildi.

Kurulca incelemeye değer bulunup, karara bağlanan 829 dosyadan 95'i mevzuata aykırı bulunmazken, mevzuata aykırı bulunan 734 dosyadan 605'ine durdurma, 129'una ise idari para ve durdurma cezası uygulandı.

En yüksek ceza gıda reklamlarına
Bu dönemde Kurul tarafından uygulanan toplam idari para cezası miktarı 5 milyon 692 bin 604 liraya ulaştı.

Cezaların sektörel dağılımına bakıldığında 1,7 milyon lira ile gıda sektörü ilk sırada yer alırken, onu 1,3 milyon liralık ceza ile kozmetik ve temizlik ürünleri sektörü ve 758 bin liralık ceza ile de iletişim hizmetleri sektörü takip etti.

En çok gıda reklamları durduruldu
Kurul tarafından verilen reklam durdurma cezalarında 166 dosya ile gıda sektörü birinci olurken, onu 144 dosya ile sağlık, 93 dosya ile turizm sektörleri izledi.

Gıda sektörüne diğerlerinden daha çok sayıda yaptırım uygulanmasının öncelikli nedeni, doktor kontrolünde incelenmesi gereken rahatsızlıkların gıda takviyeleri ile tedavi edilebileceği izleniminin oluşturulduğu reklamlar oldu.

Anadolu Haber Ajansı
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