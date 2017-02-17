YABANCI PLAKALI ARAÇLAR ÜCRETSİZ GEÇİŞ YAPAMAYACAK

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yabancı plakalı araçların ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, belirlenen tarifeye göre ücret ödeyeceğini belirterek, "Ücret ve cezalarını ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmelerine müsaade edilmeyecek." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı plakalı araçların şu ana kadar Türkiye'nin otoyol ve köprülerini ücret ödemeden kullandığını ve bunun ülke ekonomisi açısından ciddi zarara neden olduğunu ifade etti.

Yabancı plakalı araçlara uygulanacak geçiş ücretlerine yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini bildiren Arslan, "Ücretli̇ karayollarında yabancı plakalı araçlara ai̇t geçi̇ş ücretleri̇ ve i̇dari̇ para cezalarının tahsi̇li̇ne i̇li̇şki̇n yönetmeli̇k, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yabancı plakalı araçlar sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek. Ücret ve cezalarını ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmelerine müsaade edilmeyecek." diye konuştu.

Arslan, yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması gerektiğini belirterek, araç kullanıcısının, etiketin sağlam ve çalışır olmasından, araç plakalarının temiz ve okunaklı durumda bulunmasından sorumlu tutulacağını dile getirdi.

Kaçak geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak, bu geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verileceğini ifade eden Arslan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde söz konusu ücreti ödeyenlere para cezası uygulanmayacağını bildirdi.

- Çıkış izni verilmeyecek

Arslan, yabancı plakalı araçlara uygulanacak idari para cezalarıyla geçiş ücretlerinin, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilerek tahsil edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu araçların, ücret ve cezalarına ilişkin tahsilat öncelikle ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilecek. Ödeme ve ceza tahsilatı gerçekleştirilemeyen ve ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen araçların, geçiş ücreti ve buna bağlı idari para cezalarının bulunup bulunmadığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kontrol edilecek. Borç görünmesi halinde tahsilat gerçekleşmeden araçların ülkeyi terkine asla izin verilmeyecek. Ücret toplama sistemine dahil olmayan veya ücret toplama sisteminde yeterli bakiye olmadığı için ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların geçiş ücreti, idari para cezası uygulanmış ise ceza tutarı, araç plakası, ihlalin yapıldığı il veya ilçe, araç sahibine ilişkin tutanak bilgileriyle birlikte ihlalin yapıldığı tarihi takip eden 15'inci günün sonunda, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda aktarılacak."

Bakan Arslan, söz konusu geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapıları, maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılması için gerekli altyapı çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını belirtti.

Anadolu Haber Ajansı