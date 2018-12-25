Woman Tv yayınlarına başladı

Türkiye’nin ilk kadın kanalı Woman TV, bugün (24 Aralık 2018) yayın hayatına başladı. Woman TV Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt, “Woman TV’nin her alanda kadınların sesi olacak. Bu ülkeden marka çıkarmak, Woman TV’ye sınırlarımızın ötesine taşımak istiyoruz” dedi.

Merak ve heyecanla beklenen Kadın Kanalı Woman TV, D- Smart 53’üncü kanaldan ve TURKSAT 4A uydusu 12034 frekansından 24 Aralık Pazartesi sabahı yayınlarına başladı. Woman TV Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt, stüdyodan yaptığı canlı yayında hem kadın kanalı kurulmasının nedenlerini anlattı hem de ekip arkadaşlarını ve programları tanıttı.

WOMAN TV’YE HOŞ GELDİNİZ!

Yıllarca ekran önünde görev yapan, CNN Türk ve Milliyet’in Washington Temsilciliğini de yürüten Özyurt, Bloomberg HT ve CNBC-e gibi konsept kanalların da kuruluş aşamasında yer alan, şimdi ise Woman TV’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Ahu Özyurt, canlı yayında Woman TV’nin yayın hayatına başlamasıyla ilgili şunları söyledi; “Merhaba. Artık evlerinizde rahatlıkla izleyeceğiniz, bütün gün açık tutabileceğiniz, bilgi alabileceğiniz dahası uzmanına soru sorabileceğiniz bir kadın kanalı var. Zamanı gelmiş bir fikrin önünde dağlar bile duramaz derler. Biz o zamanı getirmek, o kadınları ekrana getirmek, sizlerle buluşturmak istedik. Woman TV işte böyle bir kanal. Woman TV’ye hoş geldiniz!”

ODAĞINDA TÜM KADINLAR VAR

Ahu Özyurt Woman TV’nin yayın ilkelerini ise şöyle anlattı; “Biz kadınları yalnızca tüketici olarak görmüyoruz. Üretim hayatında çok başarılı kadın girişimciler, örnek hikâyeler var. Diğer kanallar kadınları tüketici ve büyük bir hedef kitle olarak görüyor. Evet bu bir şey ama aynı zamanda ilham verebilmek, umut verebilmek, alan açabilmek ve ihtiyaç sahipleriyle başarılı kadınları buluşturacak bir platform yaratmak istiyoruz. Odağında tüketici kadın yok. Bütün kadınlar var. Woman TV, kadınların sesi olacak.”

NEDEN KADIN DEĞİL WOMAN TV?

Ahu Özyurt, kanalın adının İngilizce olmasının nedenini ise şöyle açıkladı; ” Çünkü bu ülkeden bir marka çıksın, yakın komşularımız da izlesin, bu markayı büyütelim sınırların ötesindeki başka ülkelere de taşıyalım istiyoruz. Sizden dileğimiz bizi izleyin, eleştirin, yorum yapın, sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takibe alın.”

KADINLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU PROGRAMLAR

Sağlık, ekonomi ve kariyer, hukuk, kadın hakları, stil, moda, makyaj, astroloji, başarılı kadın girişimcilik, fotoğrafçılık ve hayvan dostlarımız Woman TV ekranlarında izleyeceğimiz konular arasında. CNN Turk’te yıllarca program müdürlüğü yapan ve Afiş Programını hazırlayıp sunan Aslı Öymen de Woman TV’de haftanın dört günü kültür ve sanatın nabzını tutacak.

Türkiye’nin ilk kadın kanalı Woman TV, bugün (24 Aralık 2018) yayın hayatına başladı. Woman TV Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt, “Woman TV’nin her alanda kadınların sesi olacak. Bu ülkeden marka çıkarmak, Woman TV’ye sınırlarımızın ötesine taşımak istiyoruz” dedi.

Merak ve heyecanla beklenen Kadın Kanalı Woman TV, D- Smart 53’üncü kanaldan ve TURKSAT 4A uydusu 12034 frekansından 24 Aralık Pazartesi sabahı yayınlarına başladı. Woman TV Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt, stüdyodan yaptığı canlı yayında hem kadın kanalı kurulmasının nedenlerini anlattı hem de ekip arkadaşlarını ve programları tanıttı.

WOMAN TV’YE HOŞ GELDİNİZ!

Yıllarca ekran önünde görev yapan, CNN Türk ve Milliyet’in Washington Temsilciliğini de yürüten Özyurt, Bloomberg HT ve CNBC-e gibi konsept kanalların da kuruluş aşamasında yer alan, şimdi ise Woman TV’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Ahu Özyurt, canlı yayında Woman TV’nin yayın hayatına başlamasıyla ilgili şunları söyledi; “Merhaba. Artık evlerinizde rahatlıkla izleyeceğiniz, bütün gün açık tutabileceğiniz, bilgi alabileceğiniz dahası uzmanına soru sorabileceğiniz bir kadın kanalı var. Zamanı gelmiş bir fikrin önünde dağlar bile duramaz derler. Biz o zamanı getirmek, o kadınları ekrana getirmek, sizlerle buluşturmak istedik. Woman TV işte böyle bir kanal. Woman TV’ye hoş geldiniz!”

ODAĞINDA TÜM KADINLAR VAR

Ahu Özyurt Woman TV’nin yayın ilkelerini ise şöyle anlattı; “Biz kadınları yalnızca tüketici olarak görmüyoruz. Üretim hayatında çok başarılı kadın girişimciler, örnek hikâyeler var. Diğer kanallar kadınları tüketici ve büyük bir hedef kitle olarak görüyor. Evet bu bir şey ama aynı zamanda ilham verebilmek, umut verebilmek, alan açabilmek ve ihtiyaç sahipleriyle başarılı kadınları buluşturacak bir platform yaratmak istiyoruz. Odağında tüketici kadın yok. Bütün kadınlar var. Woman TV, kadınların sesi olacak.”

NEDEN KADIN DEĞİL WOMAN TV?

Ahu Özyurt, kanalın adının İngilizce olmasının nedenini ise şöyle açıkladı; ” Çünkü bu ülkeden bir marka çıksın, yakın komşularımız da izlesin, bu markayı büyütelim sınırların ötesindeki başka ülkelere de taşıyalım istiyoruz. Sizden dileğimiz bizi izleyin, eleştirin, yorum yapın, sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takibe alın.”

KADINLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU PROGRAMLAR

Sağlık, ekonomi ve kariyer, hukuk, kadın hakları, stil, moda, makyaj, astroloji, başarılı kadın girişimcilik, fotoğrafçılık ve hayvan dostlarımız Woman TV ekranlarında izleyeceğimiz konular arasında. CNN Turk’te yıllarca program müdürlüğü yapan ve Afiş Programını hazırlayıp sunan Aslı Öymen de Woman TV’de haftanın dört günü kültür ve sanatın nabzını tutacak.

Türkiye’nin ilk kadın kanalı Woman TV, bugün (24 Aralık 2018) yayın hayatına başladı. Woman TV Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt, “Woman TV’nin her alanda kadınların sesi olacak. Bu ülkeden marka çıkarmak, Woman TV’ye sınırlarımızın ötesine taşımak istiyoruz” dedi.

Merak ve heyecanla beklenen Kadın Kanalı Woman TV, D- Smart 53’üncü kanaldan ve TURKSAT 4A uydusu 12034 frekansından 24 Aralık Pazartesi sabahı yayınlarına başladı. Woman TV Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt, stüdyodan yaptığı canlı yayında hem kadın kanalı kurulmasının nedenlerini anlattı hem de ekip arkadaşlarını ve programları tanıttı.

ODAĞINDA TÜM KADINLAR VAR

Ahu Özyurt Woman TV’nin yayın ilkelerini ise şöyle anlattı; “Biz kadınları yalnızca tüketici olarak görmüyoruz. Üretim hayatında çok başarılı kadın girişimciler, örnek hikâyeler var. Diğer kanallar kadınları tüketici ve büyük bir hedef kitle olarak görüyor. Evet bu bir şey ama aynı zamanda ilham verebilmek, umut verebilmek, alan açabilmek ve ihtiyaç sahipleriyle başarılı kadınları buluşturacak bir platform yaratmak istiyoruz. Odağında tüketici kadın yok. Bütün kadınlar var. Woman TV, kadınların sesi olacak.”

NEDEN KADIN DEĞİL WOMAN TV?

Ahu Özyurt, kanalın adının İngilizce olmasının nedenini ise şöyle açıkladı; ” Çünkü bu ülkeden bir marka çıksın, yakın komşularımız da izlesin, bu markayı büyütelim sınırların ötesindeki başka ülkelere de taşıyalım istiyoruz. Sizden dileğimiz bizi izleyin, eleştirin, yorum yapın, sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takibe alın.”

KADINLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU PROGRAMLAR

Sağlık, ekonomi ve kariyer, hukuk, kadın hakları, stil, moda, makyaj, astroloji, başarılı kadın girişimcilik, fotoğrafçılık ve hayvan dostlarımız Woman TV ekranlarında izleyeceğimiz konular arasında. CNN Turk’te yıllarca program müdürlüğü yapan ve Afiş Programını hazırlayıp sunan Aslı Öymen de Woman TV’de haftanın dört günü kültür ve sanatın nabzını tutacak.



