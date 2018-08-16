Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
89020
ALTIN
219.964
DOLAR
5.7952
STERLİN
7.2551
EURO
6.5896

VIP OTOMOTİV SATIŞLARINI TÜRK LİRASI YAPACAK

Döviz kurunun son zamanlardaki hızlı yükselişi tüm sektörleri etkilediği gibi otomotiv sektörünü de etkisi altına aldı. Yurt dışından aldığı araçları VIP’e çevirerek katma değer sağlayıp ihraç eden Ertex Otomotiv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki milli seferberlik çağrısıyla bu süreçte Euro ile olan satışlarını artık Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldığını açıkladı.

VIP OTOMOTİV SATIŞLARINI TÜRK LİRASI YAPACAK

Döviz kurunun son zamanlardaki hızlı yükselişi tüm sektörleri etkilediği gibi otomotiv sektörünü de etkisi altına aldı. Yurt dışından aldığı araçları VIP’e çevirerek katma değer sağlayıp ihraç eden Ertex Otomotiv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki milli seferberlik çağrısıyla bu süreçte Euro ile olan satışlarını artık Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldığını açıkladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:12
6415 Okunma
VIP OTOMOTİV SATIŞLARINI TÜRK LİRASI YAPACAK

Dünyanın ilk VIP minibüsünü 1989 yılında üreterek bir sektörün doğmasını sağlayan Ertex Otomotiv, 29 yılda 15 bin adet özel tasarımlı lüks VIP minibüs üreterek hizmete sundu. Avrupa'da başta Fransa, Almanya, Hollanda olmak üzere tüm AB ülkelerinden; Asya ve Orta Doğu'da ise ağırlıklı olarak Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’a hizmet veren Ertex, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki milli seferberlik çağrısı ile bu dönemde satışlarını Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldı.

Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sektörün öncü firması Ertex Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “Kurların çok hareketli ve sürekli yükselme eğilimde olduğu bir dönem içeresindeyiz. Kurun politik birtakım sebeplerin etkisiyle olması gereken değerin üstünde olduğunu gözlüyoruz. Yükselen döviz kuru maliyetlerimizi ciddi oranda arttırsa da tüketici odaklı bir yaklaşım her zaman ki misyonumuz. Piyasaların bu denli hararetli olduğu bir süreçte bizlerde satışlarımızı Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldık.” şeklinde açıklama yaptı.

Otomotiv Sektöründen İlk Adım Ertex Otomotiv’den

Ertex Otomotiv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki milli seferberlik çağrısı ile satışlarını Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldı. Ertex Otomotiv Onursal Başkanı Ercan Malkoç, “ Bu mesele milli bir meseledir ve ekonomimizin düzlüğe çıkması için bizde sektör temsilcisi olarak üstümüze düşeni yapıp satışlarımızı bu dönemde Türk Lirası olarak yapmaya karar verdik. Yerli ve milli üretim adına faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İHRACATÇIYA YOL GÖSTERİN HEDEFE BİRLİKTE ULAŞALIM"
"İHRACATÇIYA YOL GÖSTERİN HEDEFE BİRLİKTE ULAŞALIM"
TÜRKİYE BAYRAMDA “AİLE”Yİ “TATİL”E TERCİH EDİYOR
TÜRKİYE BAYRAMDA “AİLE”Yİ “TATİL”E TERCİH EDİYOR
DOLARDA SON DURUM
DOLARDA SON DURUM
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim