VIP OTOMOTİV SATIŞLARINI TÜRK LİRASI YAPACAK

Dünyanın ilk VIP minibüsünü 1989 yılında üreterek bir sektörün doğmasını sağlayan Ertex Otomotiv, 29 yılda 15 bin adet özel tasarımlı lüks VIP minibüs üreterek hizmete sundu. Avrupa'da başta Fransa, Almanya, Hollanda olmak üzere tüm AB ülkelerinden; Asya ve Orta Doğu'da ise ağırlıklı olarak Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’a hizmet veren Ertex, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki milli seferberlik çağrısı ile bu dönemde satışlarını Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldı.

Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sektörün öncü firması Ertex Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “Kurların çok hareketli ve sürekli yükselme eğilimde olduğu bir dönem içeresindeyiz. Kurun politik birtakım sebeplerin etkisiyle olması gereken değerin üstünde olduğunu gözlüyoruz. Yükselen döviz kuru maliyetlerimizi ciddi oranda arttırsa da tüketici odaklı bir yaklaşım her zaman ki misyonumuz. Piyasaların bu denli hararetli olduğu bir süreçte bizlerde satışlarımızı Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldık.” şeklinde açıklama yaptı.

Otomotiv Sektöründen İlk Adım Ertex Otomotiv’den

Ertex Otomotiv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki milli seferberlik çağrısı ile satışlarını Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldı. Ertex Otomotiv Onursal Başkanı Ercan Malkoç, “ Bu mesele milli bir meseledir ve ekonomimizin düzlüğe çıkması için bizde sektör temsilcisi olarak üstümüze düşeni yapıp satışlarımızı bu dönemde Türk Lirası olarak yapmaya karar verdik. Yerli ve milli üretim adına faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.” dedi.