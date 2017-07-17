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VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 13,6 ARTTI

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:20
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Maliye Bakanı Ağbal: "Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığımız 13,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira oldu"

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 13,6 ARTTI
ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin haziranda 13,7 milyar lira, ocak-haziran döneminde ise 25,2 milyar lira açık verdiğini bildirdi.

Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısında, merkezi yönetim bütçesinin 2016'da 29,9 milyar lira açık verdiğini, 2017'ye ilişkin bütçe açık hedefinin ise 46,9 milyar lira olduğunu anımsatarak, 2017 bütçe açığının, 2016'ya göre artacağının gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığının 13,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade eden Ağbal, bütçe giderlerinin 57,7 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 56,4 milyar lira, bütçe gelirlerinin 43,9 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 36,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ağbal, ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe açığının ise 25,2 milyar lira olduğunu kaydederek, bütçe giderlerinin 324,4 milyar lira, faiz hariç giderlerin 297,4 milyar lira, faiz giderlerinin 27 milyar lira, bütçe gelirlerinin 299,2 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 246,1 milyar lira olduğunu anlattı. Ağbal, "Bu sonuçlara göre ilk 6 ayda gerçekleşen bütçe açığı, yılın başında hedeflenen bütçe açığının yüzde 53,9'u oranındadır. Hedeflenen bütçe açığı 46,9 milyar lira. İlk 6 ayda oluşan bütçe açığı 25,2 milyar liradır." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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