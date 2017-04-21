ULUSLARARASI UZMANLAR TL'DE YÜKSELİŞİN DEVAMINI BEKLİYOR

"3,5 seviyesinin altı görülebilir”
Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics'in kıdemli ekonomisti Nafez Zouk ise referandumdan çıkan sonucun erken seçim beklentisinin azalmasına neden olduğunu belirterek, “Türk lirasında değer artışının devam etmesi mümkün.” dedi. Zouk, hükümetin 2019 yılına kadarki süreçte ekonomik reformlar konusunda kararlılığını ortaya koyması halinde Türk lirasının yıl sonuna kadar ABD doları karşısında 3,5 seviyesinin altını görebileceği öngörüsünde bulundu. Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise, “Türk lirası hala reel efektif kur oranı itibarıyla ucuz. Türk lirasının pozisyonlanmasını olumlu görüyorum.Türkiye hala çift haneli kazanç sunuyor. Gelişen piyasalara bakıldığında bu nadir görülen bir durum.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin referandum belirsizliğini atlatmış olmasının piyasalar açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Ash, “Türkiye hikayesinin halen güçlü bankaları, güçlü kamu finansmanı gibi dayanak noktaları mevcut.” değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Haber Ajansı
Yorum Gönder