Ülker’den çiftçisine teşekkür kampanyası

Yıldız Holding’in halka açık şirketi Ülker Bisküvi ve Çikolata CEO’su Mehmet Tütüncü, 2017 yılında 1 milyar TL değerinde, yaklaşık 1,5 milyon tonluk mahsul alımı yapıldığını söyledi. Tütüncü, satış noktalarında başlatılan “Yurdum Ülker çiftçisiyle büyür Ülker” kampanyasıyla çiftçilerin Ülker’in başarısındaki katkısına dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Ürünlerin lezzetinin Karadeniz’in fındığı, İç Anadolu’nun buğdayı gibi çeşitli coğrafyalarda yetişen en kaliteli malzemelerden geldiğini hatırlatan Tütüncü sözlerine şöyle devam etti:

“Çiftçilerimiz bizim için önemli iş ortağımız ve üretimimizin tam kalbinde yer alıyor. Onlarla işbirliğimiz kurulduğumuz ilk günden bu yana devam ediyor. Tüketicilerimizin sevdiği ürünlerimizde çiftçilerimizin özenle ürettikleri mahsullerin katkısı büyük. Bu değerin her zaman farkında olarak çiftçilerle yaptığımız iş birliklerine önem veriyoruz.

Çiftçilerimize tohum desteği, eğitim ve bilgilendirmeler, ürettikleri ürünü tarladan teslim alma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Lisanslı Depoculuk Faaliyetleri arasında yer alan hububat depolama alanlarının artırılması gibi çeşitli çalışmalarla destek olmaya çalışıyoruz.

Buğday, fındık, şeker pancarı ürünlerimizde kullandığımız önemli ham maddeler arasında yer alıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı tarım araştırma enstitüleri ile buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz.

Ürünlerimizde buğday ve buğdaydan elde edilen unlu mamullerden faydalanıyoruz. 10 yıldır Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile bisküvi için ideal buğday üretmek üzere ıslah çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların sonunda “Ali Ağa” adını verdiğimiz yüksek verimli, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı bir buğday türü geliştirdik. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescillendi. “Ali Ağa” buğdayının yaygınlaşması için çalışıyoruz. Buğday alımımızla, çiftçiler, nakliye, tahmil tahliye ve depolama işçileri, kooperatif ve dernekler olmak üzere 500 binden fazla aileye katkı sağlıyoruz.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Kahraman isimli yulaf çeşidinin geliştirme projelerine destek oluyoruz. Yıllık 4 bin ton yulaf ihtiyacımızın tamamını çiftçilerle gerçekleştirdiğimiz sözleşmeli ekimle karşılıyoruz.

Fındık hem bizim hem de ülkemiz için kıymetli bir mahsul. 2015 yılında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu işbirliği ile başlattığımız Giresun Kalite tombul fındığının bitki, hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine etkilerini araştırdığımız projede önemli bulgular elde ettik. Sürdürülebilir Fındık hasadında ailelerin sosyal ve ekonomik düzeylerinin geliştirilmesini ön plana taşıdık. Sürdürülebilir Fındık Tarımı projesinde hedefimiz, kalitesi ile dünyada eşsiz bir ürün olan Giresun fındığının üretiminin doğayla uyum içinde sürdürülmesi için gerekli çözüm önerilerini ortaya koymak. Giresun’da seçilen pilot bahçelerde iyi tarım uygulaması ve kapasite geliştirme çalışmalarına bu süre içerisinde ağırlık verdik”

YILDIZ HOLDİNG TÜM MARKALARIYLA TARIMA DESTEK VERİYOR

Yıldız Holding’in sadece Ülker ile değil diğer gıda üretim şirketleriyle de tarıma destek verdiğine dikkat çeken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, bu şirketlerle birlikte toplam mahsul alım rakamının 3 milyon ton ve 2.5 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

Ülker sözlerine şöyle devam etti:

“Yıldız Holding olarak çiftçisiyle büyüyen bir gıda şirketiyiz. Tarıma, çiftçiye dokunan birçok markamız var. Türkiye’nin Ülker’den sonra halka açık en büyük ikinci gıda şirketi Kerevitaş’a bağlı SuperFresh, dondurulmuş gıda pazarında lider marka. Tüketicilerimize sunduğumuz bezelye, fasulye, mısır, ıspanak ve ürettiğimiz her şey çiftçimizden taze olarak bize geliyor. Şu anda sözleşmeli 600 çiftçimiz var. Yılda 2 kez birlikte çalıştığımız tüm çiftçilerimize toplu ekim, besleme, sulama, ilaçlama eğitimi veriyoruz. Ayrıca tarlaların başında ve çiftçilerin yanında olan ziraat mühendislerimiz de sürekli olarak bire bir danışmanlık hizmeti veriyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Şok Marketler için bu ürünleri çiftçilerimizden alıyor ve yaklaşık 24 saat içerisinde tazeliğini kaybetmeden tüketicilerimizle buluşturuyoruz.”

Türkiye için çalışıp, ürettiklerini belirten Ülker şu bilgileri aktardı:

“Çiftçimizle birlikte kazanıyoruz. Kazandığımızı ülkemize yatırıyoruz. Çiftçilerimizden gelen mahsulleri fabrikalarımızda hepimizin her gün market raflarında gördüğü ürünler haline getiriyoruz. 80 fabrikamızın 55’i Türkiye’de hizmet veriyor. Bu fabrikalarımızda bisküviden çikolataya, yağdan dondurulmuş gıdaya, kişisel bakıma kadar birçok farklı alanda üretim yapıyoruz. Türkiye’de 45 bin, yurtdışında 15 bin olmak üzere toplam 60 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. Sağladığımız bu istihdam, üretim ve ihracatımızla ekonomiye olan katkımız başarıyı da beraberinde getiriyor.”

Satın alınan McVitie’s ve Godiva gibi birçok markanın piyasada satıldığını, üretimlerinin Türkiye’de yapıldığını ve dünyanın birçok noktasına ihraç edildiğini hatırlatan Ülker, “Made in Turkey” ürünlerimizle ülkemizin ve Türk sanayicisinin neler yapabileceğini dünyanın dört bir yanında gösteriyor, bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz.”