'Uçtan Uca Marka ve Turquality Programı' başladı

Progroup Uluslararası Danışmanlık, MÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu, Turquality Patronlar Platformu ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile “Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı” başladı.

Programın açılışı, Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Progroup Başkanı Dr. Salim Çam’ın katılımı ile 2 Mart 2019 Cumartesi günü İTÜ Maçka Kampüsü’nde yapıldı. Ülkemizin ilk ve kapsamlı “Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı” ile Türk şirketleri için üst düzey uzman ve yöneticilerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Turquality’de, rota yazılım sektörüne çevrilmeli

Kurucusu olduğu ve patentini aldığı Turquality programının geçen 15 yılda önemli başarılara imza attığını kaydeden Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, şunları söyledi:

“Patentini aldığım ve kurucusu olduğum Turquality, devlet destekli ilk marka destek programıdır. 2004 yılında başlattığımız programın, 15 yılda önemli başarılara imza attığını görmekten mutluyum. Turquality benim çocuğum gibi, gelişmeleri yakından izlemekteyim. Bundan sonra, Turquality’nin yazılım firmalarına ağırlık verilecek şekilde yapılanmasının önemli olacağını düşünüyorum. Kilogram başına ihracat rakamını artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamada, rotamızı ileri teknoloji ürünlerine çevirmeliyiz. Türk ekonomisi olarak ihracatımızı, 3 haneli rakamlara getirdik. Bundan sonra 4 haneli rakamlara getirmek için topyekün daha çok çalışmalıyız. Bizim, ihracat rakamlarını yükseltmekten başta, ihracattan başka sansımız yok. Başka çıkış yok” diye konuştu.

İTÜ Arı Teknokent’teki firmaları, Turquality’nin bir parçası olmasına yönlendirecek

Dünyanın sayılı marka üniversitelerinden olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nün 246 yaşında olduğunu hatırlatan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, dördüncü nesil bir üniversite olarak “kuluçkadan unicorn”a uzanan girişimci firmalar çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversitemizde, yaklaşık 40 bine yakın öğrencimiz bulunuyor ve bu öğrencilerimizin 14 bini lisansüstü eğitimi alıyor. İTÜ Arı Teknokent’te 280 firma mevcut; bu firmalar ar-ge ve inovasyonda başarılı çalışmalar yürütüyor. Teknokent’teki firmaları, Turquality’nin bir parçası olmaya yönlendireceğiz. Üniversitemiz aracılığıyla her yıl yaklaşık 15 firmamızı, Amerika, İngiltere, Berlin, Singapur, Dubai gibi ülkelere götürerek, yeni pazarlara açılmasına öncülük ediyoruz. Dördüncü nesil bir üniversite olarak, “kuluçkadan unicorn”a uzanan firmalar çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

Turquality’de firmalar, 15 yılda 2.5 milyar TL destek aldı

Turquality’de 250 firmanın bulunduğu kaydeden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, son 15 yılda marka destek programından yararlanan firmalara, devletin yaklaşık 2.5 milyar TL destek sağladığını kaydetti.

Son dönemlerde firmaların Turquality programına girmeye yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Dr. Salim Çam, şunları söyledi: “İç piyasadaki daralmayla birlikte ihracata yönelen şirketler, Turquality marka destek programından yararlanmayı istiyorlar. Özellikle, endüstriyel anlamda yarı mamül ve hammadde üreticileri, otomotiv yedek parça, lojistik, yazılım, sağlık, turizm, demir ve çelik sektörlerinden yoğun ilgi mevcut. Aynı zamanda yabancı firmalar da, iş yapacakları Türk firmalarına Turquality’niz var mı diye soruyor. Turquality bir karne ve akreditasyon olduğu için, yabancı firmalara güven veriyor. Ancak şunu da bilmek gerekiyor ki, Turquality bir teşvik programından öte, işletmeler için bir iş ve değer modelidir” şeklinde konuştu.

İTÜ ayrıcalığı ile Eğitim Sertifikası

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri, Turquality programına hazırlık, giriş ve katılımcıların sonrasında da nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiği ile ilgili detayları program boyunca aktarıyor. Programa katılan katılımcılar, programın sonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek olan “Turquality ve Marka Uzmanlık ve Vizyon Sertifikası”nı alacak.