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TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN TURİST SAYISI YÜZDE 29 ARTTI

2018’in ilk 6 ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı yüzde 29 artarken, ziyaretçi sayısının 18,91 milyon kişiye ulaştığı tespit edildi.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN TURİST SAYISI YÜZDE 29 ARTTI

2018’in ilk 6 ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı yüzde 29 artarken, ziyaretçi sayısının 18,91 milyon kişiye ulaştığı tespit edildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:12
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TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN TURİST SAYISI YÜZDE 29 ARTTI

Ajans Press, ülkemize gelen turist sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, 2018’in ilk 6 ayında ülkemize giriş yapan turist sayısının yüzde 29 arttığı saptandı. Böylelikle Türkiye’ye gelen turist sayısının 18 milyon 917 bin 33 olduğu gözlendi. En çok ziyaretçinin ağırlandığı ay ise Haziran olarak belirlenirken, bu aydaki ziyaretçi sayısının 5 milyon 91 bin 469 kişiye ulaştığı kaydedildi.

EN ÇOK RUS TURİSTLERİ AĞIRLADIK

Ajans Press ve PRNet’in konuyla alakalı gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılında turizmde yaşanan hareketlilik medyaya da yansırken, bu sene içerisinde 235 bin 237 turizm haberinin yapıldığı tespit edildi. Raporda, Türkiye’de ilk 6 ayda en çok ziyaretçiyi ağırlayan şehirler de belli olurken, ilk sıraya 5 milyon 981 bin 277 kişiyle İstanbul yerleşti. İstanbul’dan sonra ilk 5’te yer alan diğer şehirler ise; 4 milyon 572 bin 705 ile Antalya, bir milyon 431 bin 748 kişiyle Edirne, bir milyon 143 bin 630 kişiyle Artvin, 931 bin 490 kişiyle Muğla oldu. Yurt dışından Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke ise, 2 milyon 378 bin 439 kişiyle Rusya oldu.Rusya’yı 1 milyon 560 bin 251 kişi ile de Almanya, 1 milyon 142 bin 11 kişiyle İran, 1 milyon 49 bin 26 kişiyle Gürcistan, 987 bin 957 kişiyle de Bulgaristan takip etti.

Ülkemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısı artarken buna paralel olarak turizmin ekonomik getirisinin de arttığı görüldü. Böylelikle 2018 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yüzde 30 artış göstererek, 11,46 milyar dolara ulaştığı saptandı.Aynı zamanda gelen ziyaretçilerin tesislerde yapılan geceleme sayısı da artış gösterirken, 74,7 milyon geceleme yapıldığı gözlendi.

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