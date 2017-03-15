TÜRKİYE'NİN "EN"LERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENİYOR

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ayak açıklığı bakımından "dünyanın en uzun köprüsü" olma unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü için imzalar yarın atılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev projeyle ilgili temel atma töreni öncesinde, Güney Kore Arazi Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın katılımıyla imza töreni düzenleneceğini belirtti.

Arslan, uzunluğu 352 kilometre olması planlanan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Gelibolu-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu'nun ilk etapta Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısını sağlayacak 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimi için temel atma töreni düzenleneceğini söyledi.

Bakan Arslan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde gerçekleştirilecek temel atma töreninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle yapılacağını bildirdi.

AK Parti hükümetleri tarafından hayata geçirilen projelere her geçen gün bir yenisinin eklendiğini ifade eden Arslan, sadece son bir yılda Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli gibi dev projelerin hizmete alındığını söyledi.

Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 3. Havalimanı'nın, ilk etabının 26 Şubat 2018'de açılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Arslan, "Dünyada kıtaları aşan projelere bir yenisini daha ekleyerek, 100. yılı taçlandırmak için ayak açıklığı 2023 metre olarak belirlenen, ayak açıklığı bakımından dünyanın en uzun köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için yarın Güney Kore Arazi Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecek." diye konuştu.

Köprünün, Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacağını dile getiren Arslan, köprünün Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan taşımacılık hattında Çanakkale'yi, Marmara Bölgesi'nde vazgeçilmez bir konuma taşıyacağına dikkati çekti. Arslan, "İki yakanın birbirine, kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve yaklaşım viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığının ise 2 bin 23 metre olması planlanıyor." dedi.

Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğunun 354 kilometre olacağını bildiren Arslan, "Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, Balıkesir'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. 10 milyar liranın üzerinde bir yatırımla hayata geçirilecek köprünün ayaklarının denk geleceği ve temel atma töreninin yapılacağı noktalarda ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Arslan, köprünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te hizmete açılacağını belirterek, ayak açıklığının 100. yılı taçlandırmak için 2023 metre olarak belirlendiğini kaydetti.

"Dünya çapında bir proje" olarak nitelendirilen, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak köprünün Çanakkale'de ekonomik ve sosyal yaşamı olumlu yönde etkileyeceğini ve başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nin ticaretini geliştireceğini, bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini vurgulayan Arslan, 26 Ocak'ta ihalesi sonuçlanan köprünün, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olacağını bildirdi.

Anadolu Haber Ajansı