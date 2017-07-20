TÜRKİYE'NİN "ÇİÇEK" AÇAN ŞEHRİ: ANTALYA

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Katıldığı uluslararası yarışmalarda çiçek alanında ödül alan Antalya, Türkiye'nin çiçek ihracatının yüzde 95'ini sağlıyor.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği turizm cenneti Antalya, sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri, yaylaları, su altı dalış yapılan alanlarıyla dikkati çeken Antalya, kesme çiçek üretimiyle de adından söz ettiriyor.

Bahar döneminde cadde ve sokakları portakal çiçeği kokan, Toros Dağları şakayıkla süslenen Antalya, süs bitkileri ihracatında ön sıralarda yer alıyor.

Kanada'da düzenlenen Çiçek Açan Şehirler Yarışması'nda "Beş Çiçekli Altın Şehir" ödülünü kazanan Antalya, Türkiye'nin kesme çiçek ihracatında da söz sahibi konumuna geldi.

Endemik bitki çeşitliliği açısından da zengin olan Antalya'dan Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya başta olmak üzere 36 ülkeye kesme çiçek ihraç ediliyor.

- "Antalya, çiçek açan şehir haline geldi"

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süs bitkileri sektörünün iç, dış mekan ve kesme çiçek olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kesme çiçeğin ana merkezinin Antalya olduğuna dikkati çeken Bağdatlıoğlu, Türkiye'de süs bitkileri seferberliği başladığını bildirdi.

Süs bitkilerinin, sadece ev hanımlarının balkonda yetiştirdiği saksılarda değil, endüstriyel pozisyona ulaştığını aktaran Bağdatlıoğlu, "Türkiye'nin kesme çiçek ihracatının yüzde 95'i Antalya'dan sağlanıyor. Avrupa ve dünya ülkelerindeki süper marketlere mal verebilir pozisyona geldik. Artık kesme çiçek denildiğinde Antalya akla geliyor." dedi.

Binlerce dönüm alanda çiçek üretimi yapılan Antalya'nın Türkiye'nin çiçek açan şehri haline geldiğinin altını çizen Bağdatlıoğlu, kentin dış mekan üretiminde beşinci, kesme çiçekte birinci sırada yer aldığını kaydetti.

Bağdatlıoğlu, "Geçen yıl 35 milyon 58 bin dolarlık süs bitkisi ihracatı gerçekleştirilen Antalya'dan, içerisinde gül, karanfil, krizantem, zambak, düğün çiçeği, gerbera başta olmak üzere farklı türlerde 25 milyon 483 bin dolar çiçek ihracatı yapıldı." diye konuştu.

Bağdatlıoğlu, çiçekçilik sektöründe marka olan Antalya'da 500 civarında endemik bitki bulunduğunu, bunların ıslah edilerek, ihracata kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yıldız yüzyıllar önce estetik amaçla kullanılan süs bitkilerinin günümüzde tarımsal ürün olarak kullanıldığını dile getirdi.

Süs bitkilerinin Türkiye'de kesme çiçekler, saksılı salon bitkileri, dış mekan süs bitkileri ve doğal çiçek soğanlarından oluştuğunu anlatan Yıldız, Antalya'nın kesme çiçek ve süs bitkilerinde önem arz ettiğini vurguladı.

- "Mutluluk veren bir iş"

Çiçek üreticilerinden Yasemin Bayram da ailece 20 yıldır geçimlerini sağladıkları çiçeklerle bebek gibi ilgilendiğini ifade etti. Çiçeğin bakımını, kesimini, işlenmesini özenle yaptıklarını belirten Bayram, "Her gün farklı renkte çiçek kesiyoruz. Hepsi farklı bir mutluluk veriyor." dedi.

İhraç edilecek çiçekleri buket yapan Deniz Soydan da farklı renk ve modellerde yaptığı buketleri satışa hazır hale getirdiğini, yorucu olmasına rağmen çiçeğe dokunmanın farklı bir duygu olduğunu anlattı.

Hediye Çetin de çiçeklerle zaman geçirmenin huzur verdiğini, zaman zaman eşine de buket yapıp götürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı