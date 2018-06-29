TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLARLIK AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YATIRIMI

İnşaat ve finansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ tarafından yaptırılan Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi KUMSmall Factory'nin lansmanı gerçekleştirildi. Radisson Blu Hotel Kayseri’de gerçekleşen lansmana Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Sayın Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, sektör temsilcileri, iş ve basın dünyasından isimler katıldı.

Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Akkaş, lansmanda yaptığı konuşmada Kayseri’nin mobilya üretim merkezi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Türkiye'deki mobilyanın yüzde 50'si Kayseri'de üretiliyor. Dolayısıyla bu mobilyacıların ürünlerini sergileyeceği bir merkeze ihtiyacı vardı. Ürettiğimiz ürünleri daha iyi şartlarda sunabilmenin bizim için bir ihtiyaç olduğunu düşündük ve bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Avrupa ve Türkiye’nin en büyük ve dünyanın ise en büyük ikinci alışveriş merkeziyiz. Mobilya üreticilerinin tamamı projeye büyük destek veriyor. Bu projede Mobilyacılar Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Odası'yla beraber hareket ediyoruz. Projede ağırlıklı olarak Kayserili üreticiler olacak. Ama diğer illerden de üreticiler yer alıyor. İlerleyen dönemde yapılacak tanıtım çalışmalarıyla yurtdışından da üreticileri bekliyoruz. Kayseri de bu konuda öncü bir şehir. Bundan sonraki süreçte bu projeyle birlikte Kayseri'nin cazibe merkezi olmasını bekliyoruz. Birlikte hareket edersek bunu başaracağımızı düşünüyorum.”

AVM’LER TEMA PROJELER OLMAK ZORUNDA

GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama Danışmanlık Ceo’su Tahir Çelik de, "Alışveriş merkezleri birbirinin tekrarı olmaya başladı, biz bu projede bunu yıkmış olduk. Türkiye'de alışveriş merkezleri tema projeleri olmak zorunda biz bunu savunuyoruz, buradaki temamız da mobilya" dedi. Projede mobilya ve dekorasyon konsepti ile klasik alışveriş merkezini bir araya getirdiklerini ifade eden Çelik, AVM'nin 1 milyon 500 bin metrekareye yakın açık, 900 bin metrekare kapalı alana kurulan 180 bin metrekare kiralanabilir alanında 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet vereceğini belirtti. Bu proje ile Kayseri ve çevresinde 15 bin kişiye hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydeden Çelik, "Projemiz TOKİ tarafından yapılıyor, içerisinde iki iş merkezi ve bir otel var. Bu özellikleri ile şuanda Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi olacak. Projede mobilya ve dekorasyon markaları ile bildiğimiz yeme içme eğlence markaları bir araya geliyor, kısacası projede her şey var" şeklinde konuştu.

Lokasyon olarak Kayseri çevre yolu üzerinde bulunduğunu dile getiren Çelik, "Yeni yapılan Şehir Hastanesinin hemen yanında, çok yakınımızda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi de var. Şehirden ulaşımı tramvay ile sağlayacağız, içinden bir tramvay geçen alışveriş merkezi olma özelliğini kazanmış olacak" bilgisini verdi. Kayseri'nin Anadolu'nun başkenti olduğunu ifade eden Çelik, Kayseri'nin turizmde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Projenin turizm açısından da önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Çelik, "Erciyes Kayak Merkezi şuanda Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri. Hem biz turizme katkı sağlayacağız hem de turizm bize katkı sağlayacak. Yakınımızdaki Kapadokya bölgesi de önemli bir merkez, bütün geçişler Kayseri üzerinden sağlanıyor. Projemiz aynı zamanda çevre dostu bir proje. 400 marka çok ciddi de bir istihdam sağlamış olacak. Hem Kayseri ve çevresinde yaşayanlar hem de perakendeciler mutlu olacak" diye konuştu.

"ALIN TERİNİ ÇÖZDÜK, AKIL TERİ EKSİKLİĞİMİZ VAR"

Lansmanda Kayseri Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Yapı Kooperatifi Genel Müdürü Ercan Sarıkaya da yer aldı. Kayseri Mobilyacılar Odası olarak Türkiye'de üretimi çözdüklerine inandığını dike getiren Sarıkaya, "Üretimde katma değerli iyi tasarımlı ürünler yok, yani alın terini çözdük akıl teri eksikliğimiz var. Biz üyelerimize ürünlerini katma değerli hale getirecek ve pazara sunabilecek karma AVM konsepti geliştirdik. Biz şehrin sanayisinde üretilen ürünlerin ön plana çıktığı yeni bir konsept geliştirdik" ifadelerinde bulundu. Daha sonra söz alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Sayın Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de, projenin Kayseri için öneminden, şehrin potansiyelinden ve hedeflerinden bahsetti. Lansman toplantısının ardından katılımcılar, alışveriş merkezi inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

MOBİLYA VE DEKORASYONDAN MODAYA

KUMSmall Factory’nin yüzlerce ulusal ve uluslararası alternatif markayı çatısı altında toplayarak, konforu ve alışveriş keyfini tasarım özellikleriyle bütünleştiren ticari bir alandan ziyade ziyaretçilerinin sosyal, kültürel ve eğlence adresi olan bir yaşam alanı olarak dizayn edilecek. KUMSmall Factory, mobilya dekorasyon ve klasik AVM konseptini birleştiren ilk karma proje olacak ve rakipleri içerisinde mobilyadan dekorasyona, modadan yeme içmeye, spordan eğlenceye kadar en fazla ürün seçeceğine sahip ilk karma proje olarak sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunacak.

KUMSmall Factory tüm bunların yanı sıra güneş panelleri ve doğal gaz ile elektrik üreten ‘trijenerasyon’ sistemi ile kendi enerjisini üretecek ve ürettiği enerjiyi tasarruflu bir şekilde kullanacak. Bu özel tasarımla ‘Doğa Dostu AVM’ olacak. KUMSmall Factory, aynı zamanda mobilya ve dekorasyon konsepti ile Yurt içi ve Yurt dışına toptan satış hedefi ile yılın 365 günü fuar alanı olarak hizmet verecek.

Toplantıda ayrıca ülke geneline katkı sağlayacak bir alışveriş merkezi hayaliyle yola çıkıldığı belirtilerek açıklamada şu bilgilere yer verildi: Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, Malatya, Adana gibi illere hizmet vererek Türkiye’nin ilk bölgesel AVM’si olacak. “Bölgedeki illere bağlantıyı sağlayan çevre yolu üzerinde yer alan KUMSmall Factory, 9 kilometre mesafede yer aldığı şehir merkezi ile toplu ulaşımı için yeni tesis edilen tramvay hattı ve içinden raylı sistem geçen ilk alışveriş merkezi olacak. Kumsmall Factory, Hızlı tren istasyonu ve yeni şehirlerarası otobüs terminali ise hemen yanı başında yer alıyor. Yani ulaşılması imkansız bir büyüklükte olan ama ulaşımı kolay olan bir proje hayata geçirilecek. KUMSmall Factory, 8.500 bin çalışanı ve 60 bin günlük frekansı, yeni hizmete giren Şehir Hastanesi’ne yürüme mesafesinde, 10 bin öğrencisi bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne ise sadece 1,5 km mesafede yer alıyor. Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bu ziyaretlere ulaşım imkânı sağlayan, en yoğun havaalanlarından Kayseri Havaalanı KUMSmall Factory’a çok yakın ve uluslararası bölge havaalanı olarak hizmet veriyor. Yerli-yabancı turistler ile bölge nüfusunu katlayan gurbetçi ziyaretçilerimiz de alışveriş merkezimizin potansiyel müşterileri olacaktır.” Yüzlerce ulusal ve uluslararası alternatif markayı çatısı altında toplayarak, kalıpların ötesinde bir konseptle sektöre yön veremeye hazırlanan KUMSmall Factory, bir Erciyes KSS Yapı Kooperatifi projesi. Merakla beklenen bu dev projenin yönetimi GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık AŞ. firması tarafından yapılacak ve KUMSmall Factory 1 Nisan 2019’da açılacak.