TÜRKİYE-ÜRDÜN ORTAKLIK KOMİTESİ İMZA TÖRENİ

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Irak ve Suriye'deki güncel gelişmeler sonrasında Türkiye ve Ürdün'ün taşımacılıkta iş birliği yapacağını belirterek, "Türk ürünlerinin, Akabe Limanı üzerinden Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e taşınmasında ortak iş birliği konusunda mutabık kaldık." dedi.

Türkiye-Ürdün Ortaklık Komitesi Toplantısı imza töreni, Bakan Zeybekci ile Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Yarub Qudah'n katılımı ile Ekonomi Bakanlığında yapıldı.

Zeybekci, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) olduğuna dikkati çekerek, Ürdün tarafının, bu anlaşmanın kendileri için ticareti kolaylaştırıcı şekilde yeniden düzenlenmesini talep ettiğini, kendisinin de bunu desteklediğini söyledi.

Ürdün'ün ABD ve Kanada ile serbest ticaret anlaşması olduğunu belirten Nihat Zeybekci, bu STA'ların, bazı Türk ürünleri ile Türk üreticilere de avantajlar sağlayabileceğini ifade etti.

- Taşımacılıkta iş birliği

Türklerin Ürdün'deki yatırımlarını desteklemek amacıyla İstanbul'da bir tanıtım daveti düzenleyeceklerini de bildiren Zeybekci, iki ülke arasındaki mevcut STA'nın hizmetler ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi için de bugün itibarıyla görüşmelere başlayacaklarını dile getirdi.

Bakan Zeybekci, Irak ve Suriye'deki güncel gelişmeler sonrasında iki ülkenin taşımacılıkta iş birliği yapması konusunu görüştüklerini de belirterek, "Türk ürünlerinin, Akabe Limanı üzerinden Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e taşınmasında ortak iş birliği konusunda mutabık kaldık. En kısa sürede ilgili sektörleri bir araya getireceğiz. Ürdün üzerinden taşımacılıkta hat oluşturulmasıyla ilgili çalışmaları hızlandıracağız." diye konuştu.

Zeybekci, Ürdün'de Eximbank kurulmasıyla ilgili de destek vereceklerini ifade etti.

- Türk firmalarına yatırım çağrısı

Ürdünlü Bakan Yanub Qudah da Ürdün tarafından imzalanan ilk ekonomik anlaşmanın 1964'te Türkiye ile yapıldığını ifade etti.

İlişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmak istediklerini aktaran Qudah, "Ürdün'ün AB, ABD ve Kanada ile yaptığı avantajlı ticaretten Türkiye'nin de yararlanması söz konusu. Ürdün'de yatırım yapmak çok avantajlı. Birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmamız var. Ürdün'de yatırımlar vergiden muaf." şeklinde konuştu.

Yanub Qudah, iki ülkenin Kanada ve Amerika'ya hazır giyim ihracatında iş birliği yapabileceğini kaydederek, bu iş birliğinden her iki tarafın da kazanacağını dile getirdi.

Türk yatırımcılara çağrıda bulunan Qudah, şöyle konuştu:

"Ürdün, Türkiye'den gelecek olan yatırımcılara bütün kolaylıkları tanıyacaktır. Ürdün'de çok büyük fırsatlar vardır. Gelip bu fırsattan yararlansınlar istiyoruz. Bölgede birçok ülke var. Bu ülkelerde yeniden imar söz konusu. Burada da iki ülke arasında iş birliği imkanları var."

Konuşmaların ardından her iki bakan, Türkiye-Ürdün Ortaklık Komitesi'nin oluşturulmasına ilişkin belgeye imza attı.

Anadolu Haber Ajansı