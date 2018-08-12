TÜRKİYE-PAKİSTAN İŞ FORUMU DÜZENLENDİ

MÜSİAD ve Pakistan Sarhad Ticaret Odası ortaklığında, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonumuz tarafından, Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi. Programda iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve mevcut potansiyelin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Toplantıya, MÜSİAD Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, MÜSİAD 3.Dönem Genel Başkanı Ömer Bolat, Pakistan Ankara Büyükelçisi M.Syrus Sajjad Qazi, Pakistan ve Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Forumda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Pakistan ile Türkiye arasında her zaman gönül bağı olduğunu, bu dostluğun ülkeler arası anlaşmaların ve ticari ilişkilerin çok önünde geldiğini belirtti.

Pakistan MÜSİAD’ın Tarihinde Önemli Bir Yer Kaplıyor

MÜSİAD’ın tarihinde Pakistan’ın çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Bostan; Kurum olarak her yıl düzenlediğimiz ve bu yıl 22. sini organize edeceğimiz Uluslararası İş Forumu (IBF), “Müslüman İş Adamları Arasında Global İş Ağı” nın oluşturulması için kurulmuştur. Bu seçkin platformda, bizim partnerimiz ve en büyük destekçimiz Pakistan olmuştur. 1995 yılında ilk IBF’i Pakistan’da düzenledik. 2000 ve 2010 yıllarında da Pakistan’da IBF gerçekleştirdik. MÜSİAD olarak Pakistan’da temsilcilik ofisimiz olmaklar beraber, 6 dernekle de MoU anlaşması yaptık, iş birlikleri ve ortaklıklar gerçekleştirdik. Bunları değerlendirdiğimizde Pakistan’ın hem bizim hem de ülkemiz için ne denli önem arz ettiğini görebiliriz.” dedi.

Ticaretimiz Potansiyelin Çok Altında

Pakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine ilişkin olarak da konuşan Bostan şu ifadeleri kullandı:

“Pakistan, Türkiye’nin dünyadaki en önemli ticari partnerleri arasında yer almaktadır. İki ülke arasında ticaret hacmi 2011 yılında yaklaşık 1,1 milyar dolar ile en yüksek rakamına ulaşmış, 2016’da ise 610,4 milyon dolara gerilemiştir. Bu bağlamda, Türkiye ile Pakistan arasındaki mevcut dış ticaret hacmi her iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan çok uzaktır.

İşte tam bu noktada biz iş insanlarına büyük bir görev düşmektedir. Geçmişten gelen güçlük dostluk ilişkilerimizi, efektif bir şekilde ticari ilişkilerimize yansıtmalıyız. İki ülke arasındaki ticaret hacmini her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde artırmalıyız. Bu programı düzenlemekte ki en büyük amaçlarımızdan biri de budur.”

“Uluslararası Organizasyonlarla Yeni İş Birliklerine Zemin Oluşturuyoruz”

Programda konuşan Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, yeni iş birliklerine zemin oluşturmak adına uluslararası organizasyonlara imza attıklarını vurguladı. MÜSİAD’ın düzenlediği küresel ölçekli fuarlarla ilgili bilgi veren Güvercin şöyle konuştu:

“Dünyanın birçok noktasından önemli iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdiğimiz Uluslararası organizasyonlarımızdan biri olan EXPO Turkey by Qatar fuarımızı, bu yıl ocak ayında, Katar’ın başkenti Doha’da düzenledik.

İki yılda bir düzenlediğimiz, dünyanın dört bir yanından, binlerce iş insanının katılım sağlayacağı 17. MÜSİAD EXPO’yu da, 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle sizleri, 17. MÜSİAD EXPO’da görmekten memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum.”

Program karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.