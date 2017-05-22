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TÜRKİYE İLE RUSYA TİCARİ ENGELLERİN KALDIRILMASI AMACIYLA BİLDİRİ İMZALADI

22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:57
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Başbakan Yıldırım ile Rusya Başbakanı Medvedev'in eşliğinde, Başbakan Yardımcısı Şimşek ile Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç tarafından imzalanan bildiri, ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılmasını amaçlıyor

TÜRKİYE İLE RUSYA TİCARİ ENGELLERİN KALDIRILMASI AMACIYLA BİLDİRİ İMZALADI
İSTANBUL (AA) - Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için İstanbul'da bulunan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in ikili görüşmesinin ardından imza töreni düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkoviç tarafından ve iki ülke başbakanının eşliğinde imzalanan ortak bildiri, ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılması yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Anadolu Haber Ajansı
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