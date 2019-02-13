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Türkiye ile İran Turizmi geliştirme anlaşması imzaladı

Bugün başlayan ve 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek olan 12. Uluslararası Tahran Turizm Fuarı’na katılmak için İran’a giden TÜRSAB Heyeti, iki ülke arasında turizmin gelişmesine büyük katkı sağlaması beklenen önemli bir anlaşmaya imza attı.

Türkiye ile İran Turizmi geliştirme anlaşması imzaladı

Bugün başlayan ve 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek olan 12. Uluslararası Tahran Turizm Fuarı’na katılmak için İran’a giden TÜRSAB Heyeti, iki ülke arasında turizmin gelişmesine büyük katkı sağlaması beklenen önemli bir anlaşmaya imza attı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 11:09
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Türkiye ile İran Turizmi geliştirme anlaşması imzaladı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özden, Hacı İbrahim Canatan, Mehmet Nezih Hacıalioğlu ve Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan bir heyet, 12. Uluslararası Tahran Turizm Fuarı’na katılmak için İran’a gitti. Tahran ziyareti çerçevesinde 11 Şubat 2019 Pazartesi günü; T.C. Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran İslam Cumhuriyeti Turizmden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ashgar Monesan, İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acentaları Birliği Başkanı Hormatolah Rafeyi, İran Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Vali Teymouri ve T.C. Tahran Kültür ve Turizm Müşaviri Mehmet Taşkın, THY Tahran Ofisi yetkilileri ve İran’ın çeşitli bölgelerinden sektör temsilcilerinin katılımlarıyla bir konferans gerçekleştirildi. Konferans sonrasında İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acentaları Birliği ile TÜRSAB arasında karşılıklı turizm ilişkilerini geliştirme ve potansiyel iş birliği alanlarını tespit ederek, ortak faaliyetlerde bulunmaya yönelik bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

Konferansta konuşan İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acentaları Birliği Başkanı Hormatolah Rafeyi; İran ve Türkiye’nin tarihi, kültürel, siyasi bağları nedeniyle köklü iki kadim dost ülke olduğuna vurgu yaparak, Mevlana gibi çok önemli bir ortak değere sahip olduğumuzu ifade etti.  

T.C. Tahran Büyükelçisi Derya Örs; konferansta yaptığı konuşmasında İran ve Türkiye’nin iki ayrılamaz ülke olduğunun altını çizdi. Potansiyellerini tamamen kullandıkları takdirde iki ülkenin bölgede üstün güç ve söz sahibi olacağını belirten Örs, turizm alanında yaşanan sıkıntıların üst düzey bürokratik girişimlerle çözülebileceğini dile getirdi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya konuşmasında; “İki ülke halkları arasında uzun yıllara dayanan dostluk köprüsünün bizleri çok daha yakın ve güçlü iş birliklerine taşıyacağına olan inancımız tam. İran’ın eşsiz zenginliğini ülkemizde daha fazla tanıtmak için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Birliğimiz, ilk defa Uluslararası Tahran Turizm Fuarı’nda 130 metrekare stant ile yer alıyor. Seyahat acentalarına TÜRSAB standında iş görüşmelerini ücretsiz gerçekleştirme imkanı sunuyoruz” dedi.

Konferansın son konuşmacısı İran İslam Cumhuriyeti Turizmden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ashgar Monesan oldu. İran’ı ziyaret eden tüm turistlerin ülkelerine kültür ve turizm elçileri olarak döndüklerini belirten Monesan, kırk yıl önce İran’ı sadece 450 bin yabancı turist ziyaret ederken, bu rakamın artık 6 milyona ulaştığını ve 7 milyon seviyesini hedeflediklerini dile getirdi. Konuşmanın devamında İran turizm altyapısının ve turizm yatırımlarının hızla artış gösterdiğini anlatan Monesan, doğa turizmi, eko-turizm ve sağlık turizmi alanlarında da ciddi projeler yürütüldüğünü belirterek, Türkiye ile karşılıklı turist trafiğini artırmak istediklerini vurguladı.

Konferansın ardından TÜRSAB ve İran Seyahat Acentaları Birliği heyetleri, karşılıklı ikili görüşmelerde bulunarak, turist trafiğinin artırılması, sorunların birlikte çözülmesi yönünde önerileri ve çizilecek yol haritasını görüştü. 

Son Güncelleme: 13.02.2019 11:16
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12. Uluslararası Tahran Turizm FuarıTURSABTurizmİranTürkiye
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