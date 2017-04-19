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TÜRKİYE FİNANS'TAN 80 MİLYON LİRALIK KİRA SERTİFİKASI İHRACI

19 Nisan 2017 Çarşamba 11:06
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Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş'nin yurt içi piyasada ihraç ettiği 80 milyon TL tutarlı yeni kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

TÜRKİYE FİNANS'TAN 80 MİLYON LİRALIK KİRA SERTİFİKASI İHRACI
İSTANBUL (AA) - 

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, ihraç, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 2 milyar liralık üst tavan onayı kapsamında, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla yönetim sözleşmesine dayalı olarak tamamlandı. 

Nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı. 

Açıklamada, "Şirketimiz tarafından yurt içinde ihraç edilen, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 80 milyon TL nominal değerdeki, 178 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir." bilgileri yer aldı.

Sertifika ihracına ilişkin görüş bildiren Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, kira sertifikası ihracının başarıyla gerçekleştiğini kaydederek, ihraçtan sağladıkları finansmanla ticaretin en önemli oyuncuları olan KOBİ'leri desteklemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Uzun, "Kurduğumuz ikinci bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla, Türkiye'de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Haber Ajansı
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