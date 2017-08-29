TÜRKİYE DOĞALGAZ TALEBİ 50 MİLYAR METREKÜP OLACAK

ANKARA (AA) - Türkiye’nin bu yıl toplam doğalgaz talebinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 50 milyar metreküpe ulaşacağı bildirildi.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği'nden (GAZBİR) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede doğalgaz tüketimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin yeni yatırımları sayesinde her yıl artarken sisteme yılda 1 milyon yeni abone ekleniyor.

Açıklamaya göre, doğalgaz piyasasında yürütülen yeni yatırımlar ile toplam doğalgaz kullanıcısının 50 milyona ulaşması amaçlanıyor.

Geçen yıl Türkiye'de toplam doğalgaz tüketimi 46,3 milyar metreküp olarak gerçekleşti. GAZBİR verilerine göre, 2017'de Türkiye’nin toplam doğalgaz talebi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 50 milyar metreküp olacak.

AB üyesi 28 ülkenin geçen yıl toplam doğalgaz tüketiminin 475 milyar metreküp oldu. Açıklamada, bu yıl AB ülkelerindeki toplam tüketimin yüzde 4 artarak 500 milyar metreküpe çıkacağı kaydedildi.

Türkiye'de toplam doğalgaz tüketimi AB üyesi ülkelerin tüketimleri ile kıyaslandığında toplam tüketimin yüzde 10'unu oluşturuyor.