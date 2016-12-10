"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye- ABD ilişkilerinin önemine ilişkin, "Biz, iş çevreleri olarak, ilişkilerimizi, siyasi ve askeri boyutun yanı sıra, ticaret, yatırım yaparak, daha fazla iktisadi adımlar atarak, güçlendirmek istiyoruz. İki ülke ilişkilerinin güçlü olması, Türkiye ve ABD için önemli olduğu kadar, Avrupa ve Ortadoğu için de çok önemli." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve ABD Ticaret Odası temsilcileri ile Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li firmaların da bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada, yaptıkları çalışmalarla Türkiye-ABD ilişkilerine ciddi katkı sağladıklarını belirtti.

Bu dönemde Türkiye'yi çok daha fazla anlatmaları gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, çalışmaları için Ekonomi Bakanı Zeybekci'ye teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ile ABD Ticaret Odası iş birliğini bir yıl süreyle uzatan yeni mutabakat zaptını imzaladıklarını vurgulayarak, "Çalışmalarımıza 2017 yılı içinde de devam edeceğiz. Bu yıl içinde yeni eyalet ve şehirlere de gidip, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını aktaracağız. Aynı şekilde, ülkemiz firmalarına da, ABD'deki yatırım fırsatlarını aktaracak bir etkinliği gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Umut vadeden sektörleri de kapsama aldıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Biyoteknoloji, turizm, ilaç sanayi, sağlık, iletişim teknolojileri ve girişim sermayesi gibi alanlara yayıldık. ABD ile AB arasındaki Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşması üzerinde de çalıştık. Türkiye'nin bu anlaşmaya taraf olmasına veya Türkiye ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasına çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye-ABD ilişkileri çok önemli"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD ile başta müteahhitlik olmak üzere, üçüncü ülkelerde de ciddi iş birliği imkanı olduğuna dikkati çekerek, "ABD Ticaret Odası, İstanbul'da Birliğimiz binasında bölge ofisini açtı. Ortadoğu Ticaret Merkezi Projesi aracılığıyla Ortadoğu'da beraber çalışıyoruz. Bu yılki iş birliğimiz kapsamında aynı konuya yeniden yer verdik. Biz, bütün bunları, Türkiye-ABD ilişkilerinin önemine inanarak yapıyoruz. İlişkilerimiz çok sağlam ve çok önemli. Biz, iş çevreleri olarak, ilişkilerimizi, siyasi ve askeri boyutun yanı sıra, ticaret, yatırım yaparak, daha fazla iktisadi adımlar atarak, güçlendirmek istiyoruz. Zira, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü olması, Türkiye ve ABD için önemli olduğu kadar, Avrupa ve Ortadoğu için de çok önemli. TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak bu vizyonla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Haber Ajansı