TURKCELL'DEN "EKSTRA ÜCRETLENDİRME" AÇIKLAMASI:

İSTANBUL (AA) - Turkcell, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeni mevzuatına göre belirlenen hız kademeleri geçildikten sonra tüketilen her 1 GB için ekstra ücret talep edilmesi şeklinde bir karar ya da uygulama bulunmadığını" açıkladı.

Turkcell açıklamasında, Adil Kullanım Koşulları (AKK) aşımında ekstra ücretlendirme yapılacağına dair internette ve sosyal medyada yayılan "asılsız" haberlerin artması sebebiyle Turkcell olarak kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

BTK'nın, 1 Mayıs 2017'den itibaren geçerli olmak üzere AKK'ya tabi olan tüm internet (Fiber ve xDSL) paketlerinde değişikliğe gidilmesine karar verdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BTK'nın bu kararında, AKK geçildikten sonra dahi internet kullanıcılarının minimum veri indirme hızlarının, bulundukları tarifeye/pakete göre kademeli olarak belirleneceği ifade edilmiştir. Turkcell olarak sunduğumuz paketlerimizde, sosyal medya ve internetteki haberlerde yer aldığı gibi BTK'nın yeni mevzuatına göre belirlenen hız kademeleri geçildikten sonra tüketilen her 1 GB için ekstra ücret talep edilmesi şeklinde bir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.

Ayrıca hem Fiber hem xDSL'de 02.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımları AKK'ya dahil edilmeyecek ve söz konusu zaman dilimlerinde AKK'nın aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın AKK kullanımları sonrası hız kısıtları uygulanmayacaktır."

- Tüm işlemler BTK kararlarıyla sınırlı

AKK hakkında yapılan tüm işlemlerin BTK kararlarıyla sınırlı olduğu bildirilen açıklamada, operatörlerin bu konu hakkında herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmadığı gibi, Turkcell'in müşteri memnuniyet prensipleri gereğince mevcut müşterilerinin kontratlarında yer alan şartları kötüleştirecek bir davranışta bulunmasının söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Mevcut fiber tarifelerinin ise aynen geçerliliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kotasız (limitsiz) internet kullanmak isteyen müşterilerimizin interneti Turkcell fiber kalitesinde deneyimleyebilmesi için 1 Mayıs itibarıyla mevcut tarifelerimize ek olarak fiber Platin paketleri kullanıma sunduk. 25 mbps'lik giriş paketimizi daha rahat satın alınabilir kılmak için de 89 TL olarak fiyatlandırdık.

Özellikle belirtmek isteriz ki kamuoyunda oluşan yanlış algının aksine AKK noktası geçildikten sonra yapılan veri tüketimleri için faturaya ek bir ödeme yansıtılmamaktadır.

Müşterilerimizin Turkcell kampanyaları hakkında sadece Turkcell tarafından yapılan açıklamalara itibar etmelerini; mevcut, satışta olan tarife ve kampanyalarımızı web sitemiz 'www.turkcell.com.tr'den takip etmelerini önemle rica ederiz."

Anadolu Haber Ajansı