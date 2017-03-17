TÜRK TELEKOM İLE PTT GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve PTT güçlerini bir kez daha birleştirerek, sahip oldukları gayrimenkullerin günümüz koşullarında en iyi şekilde değerlendirilmesi ve finansal kazanım elde edilmesi amacıyla yeni “Gayrimenkul Değerleme ve İşbirliği Ön Protokolü” imzaladı.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom ile PTT PTTCell ile beş yıldır mobil iletişim alanında devam eden iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom ve PTT güçlerini bir kez daha birleştirerek, sahip oldukları gayrimenkullerin günümüz koşullarında en iyi şekilde değerlendirilmesi ve finansal kazanım elde edilmesi amacıyla yeni “Gayrimenkul Değerleme ve İşbirliği Ön Protokolü” imzaladı.

Ön Protokole göre, Türk Telekom ve PTT’ye ait gayrimenkuller ile ortak kullanılan taşınmazlar üzerinde gayrimenkul geliştirme, değerlendirme, proje yönetimi ve bina yönetimi faaliyetlerinde iş birliği yapılacak. Bu faaliyetleri yerine getirmesi için Türk Telekom ve PTT ortaklığında bir şirket veya "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" kurulması da planlanıyor.

Bu yolla elde edilecek ilave finansal kazanımlarla, Türk Telekom ve PTT e-ticaret ile lojistik gibi alanlarda yeni ortak girişimler kuracaklar ve birlikte yeni başarılara imza atacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, PTT ile birlikte gerçekleştirecekleri yeni iş birliği sayesinde her iki şirketin de büyük kazanımlar sağlayacağını belirterek, PTT ile hayata geçirecekleri yeni iş birliğini, iki şirket arasında yıllardır devam eden sinerjinin en önemli meyvelerinden biri olarak gördüklerini ifade etti.

Bu iş birliği kapsamında Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT ile güçlerini birleştirerek, sahibi oldukları gayrimenkullerin en iyi şekilde değerlendirilmesinin önünü açacaklarını aktaran Doany, kullanılmayan ortak gayrimenkullerin değerlendirilmesi yoluyla elde edecekleri finansal kazanımlarla, yurt içi ve yurt dışında e-ticaret ile lojistik gibi alanlarda PTT ile yeni stratejik ortaklıklara imza atacaklarını dile getirdi.

-"Türkiye'ye değer katmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Doany, Türk Telekom olarak Türkiye için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayarak, bugüne kadar yaptıkları yatırımlarla sektöre ve Türkiye'ye değer katmanın haklı gururunu yaşadıklarını anlattı.

Bu yatırımlara devam ederken, PTT ile birlikte sahip oldukları benzersiz bilgi birikimi ve tecrübelerini e-ticaret, lojistik gibi sektörlere de taşıyacak olmanın heyecanı içinde olduklarını belirten Doany bunun yanı sıra, PTT ile birlikte önümüzdeki günlerde yurt içi ve yurt dışında birçok yeni ortak projeye de imza atmayı hedeflediklerini bildirdi.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik de şunları kaydetti:

"İmzaladığımız protokol, PTT AŞ. ve Türk Telekom AŞ.’nin mutabakatlarıyla gayrimenkul geliştirme, değerlendirme, proje yönetimi ve bina yönetimi faaliyetlerinde iş birliğinin yanı sıra bu yönde gerçekleştirilecek ortak çalışmaları geliştirmeyi, desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu iş birliğimiz, iki köklü kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerine önemli fayda sağlayacaktır. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda gözle görülür bir ivme kazandık. PTT’mizin yeni yapılanma sürecinde gayrimenkuller hususu da büyük önem arz ediyor. Bu protokol ile gayrimenkullerin şirketimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde ve daha rasyonel değerlendirilmesini sağlamış oluyoruz."

Anadolu Haber Ajansı