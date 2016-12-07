Türk lirasına esnaf desteği sürüyor

BAYBURT (AA) - Bayburt ve Gümüşhane'de bazı esnaf, döviz karşısında değer kaybeden Türk lirasına sahip çıkmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlattı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde market işletmeciliği yapan Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi silahlarla başaramadığı darbeyi şimdi farklı yollarla başarmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde bu tür kampanyaları sosyal medyada gördüğünü dile getiren Öztürk, onlardan etkilenerek kampanyaya karınca kararınca katkıda bulunmaya karar verdiğini ifade etti.

Öztürk, başlattıkları kampanyası kapsamında 200 dolar ya da avroyu Türk lirasına çevirenlere bir kilogramlık çay hediye ettiklerini belirterek, "Sosyal medya hesaplarımda ve dükkanın camına yazarak böyle bir çalışma başlattık. Çok da takdir aldı. Vatandaşlarımıza duyarlılığı için teşekkür ederim. Arayanlar, destek verenler oldu. Türk milleti duyarlı bir millet. İnşallah bu ekonomik sıkıntıları hep beraber aşacağız." diye konuştu.

Esnaf olarak ekonomi üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını dile getiren Öztürk, "Çorbada tuzumuz olsun istedik. Çünkü bizler esnaf olarak birçok devalüasyonlar, 5 Nisanlar, 28 Şubatlar yaşadık. Dolayısıyla bunun ekonomik zararını en iyi bilen de esnaf. Bunu en az hasarla atlatabilmek için böyle bir girişimde bulunduk." dedi.

- Gümüşhane

Gümüşvadi firması yetkisi Osman Karabulut, firma olarak döviz bozdurma kampanyasına destek olmak için karar aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine kampanyaya destek verdikleri dile getiren Karabulut, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 15 Temmuz'da hain kalkışmada nasıl ki 'ülkenin bekası için meydanlara inin' demesiyle meydanlara indik, bugün de dış mihrapların ekonomimize yaptığı bu saldırı sonrası yaptığı çağrıya uyuyoruz." ifadesini kullandı.

Karabulut, 500 dolar veya 500 avro bozduran vatandaşların, dekontlarını ibraz etmeleri karşılığında Gümüşhane-Trabzon gidiş dönüş yolculuklarının ücretsiz olacağını belirterek, "Bizim yaptığımız çok büyük bir katkı olmasa da karınca kararınca bizim de bu ülke ekonomisine katkımız olsun istedik. Biz de bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkede para kazanıyoruz, bu ülkede ekmek yiyoruz. Cumhurbaşkanımıza da ülkemize de milletimize de sahip çıkacağız." diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Çay Ocağı işletmecisi Sinan Ergün de işletme olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya canı gönülden destek olduklarına işaret ederek, "Reisimiz ne derse bizim için odur, 'öl' dediği yerde ölürüz. Başka Türkiye yok, vatan bizim vatanımız. Bizim milli paramız Türk lirası dururken dolar kullanmamız anlamsız ve gereksizdi. Her zaman Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her şeyimiz milli, paramız da milli olsun istiyoruz." dedi.

Ergün, başlattıkları kampanya kapsamında 500 dolar bozdurup makbuzunu getirene bir ay ücretsiz çay ikram edeceklerini kaydederek, kampanyadan şimdiye kadar iki kişinin yararlandığını söyledi.

Anadolu Haber Ajansı