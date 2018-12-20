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Türk doğal taş sektörü bu kez Kanada’daydı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Kanada’nın Toronto şehrine sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenledi. Heyet kapsamında 18 firmadan 28 temsilci 216 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk doğal taş sektörü bu kez Kanada’daydı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Kanada’nın Toronto şehrine sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenledi. Heyet kapsamında 18 firmadan 28 temsilci 216 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:48
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Türk doğal taş sektörü bu kez Kanada’daydı

Doğal taş ürünlerinin mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımının sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak, sektörün gelişimine katkı sağlamak için çalışan İMİB, geçtiğimiz günlerde önemli bir organizasyon düzenledi.

Organizasyon kapsamında Kanada’ya giden 28 doğal taş sektörü temsilcisi, etkinliğin ilk gününde toplam 8 depo/Showroom ziyareti gerçekleştirdi ve satın almacılar ile birebir görüşme fırsatı yakaladı. İkili görüşmeler, T.C. Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen ve T.C. Toronto Ticaret Ataşesi Mehmet Ekizoğlu’nun açılış konuşması sonrasında başladı. İkili görüşmeleri gün boyunca takip eden Ekizoğlu, Kanada’daki dış ticaret, lojistik ve navlun hakkında bilgiler paylaştı. Heyetin ikinci gününde ise Construct Canada (Stonex) fuar ziyareti gerçekleştiren Türk heyeti hem Stonex holünde hem de Construct Canada holünde doğal taş alım potansiyeli olan firmalarla bireysel görüşmeler gerçekleştirdi.

Dinçer: Sürdürülebilir büyüme için ihracata odaklanıyoruz

Düzenledikleri organizasyonla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, görüşmelerin neticesinde heyete katılım sağlayan Türk firmalarının doğal taş konusunda önemli şirketlerle tanışma ve iş bağlantıları yapma imkanı elde ettiğinin altını çizdi. Dinçer, Türkiye’nin 2017 yılında Kanada’ya 30,9 milyon dolar doğal taş ihracatı yaptığını söyledi. Kanada’nın Türkiye’nin doğal taş ihracatı yaptığı ülkeler arasında 10.sırada yer aldığının altını çizen Dinçer, Türkiye’den Kanada’ya 2018 yılı 11 aylık dönemde 26,2 milyon dolar doğal taş ihracatı yapıldığını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Türk Doğal TaşSektörKanada
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