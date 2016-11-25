TÜKETİCİ ŞİKAYETİ 1 MİLYONU AŞTI

ANKARA (AA) - HÜSEYİN KARATEPE - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışverişlerde yaşanan sorunların çözümü noktasında tüketici hakem heyetlerine başvuru sayısının ekim ayı itibariyle 1 milyon 155 bin 273'e ulaştığını bildirdi. Tüfenkci, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin, mağduriyetlerini giderme konusunda artık daha bilinçli olduğunu, bu nedenle de tüketici hakem heyetlerine başvuruların her geçen gün arttığını ifade etti. Bu çerçevede, söz konusu heyetlere yılın ilk 6 ayında 888 bin 489 başvuru yapıldığını belirten Tüfenkci, söz konusu rakamın ekim ayı itibarıyla 1 milyon 155 bin 273'e ulaştığını bildirdi. Tüketici hakem heyetlerince yılın 9 ayında karara bağlanan şikayetlerin yüzde 87'sinin tüketicilerin lehine, yüzde 13'ünün ise aleyhine sonuçlandığını bildiren Tüfenkci, "Vatandaşlarımız haklı olduklarını düşündükleri noktada, il ve ilçelerde kurulan tüketici hakem heyetlerine başvurmaktan çekinmemelidir. Heyetlerimiz, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına büyük bir özveri ile görev yapıyor." dedi.



En çok şikayet bankacılık işlemlerine

Tüfenkci, şikayetlerin sektörel dağılımına ilişkin de bilgi vererek, bankacılık işlemlerine yönelik başvuruların yüzde 74,27 ile yine ilk sırada yer aldığını söyledi. En çok şikayetçi olunan sektörler sıralamasında bankacılık işlemlerini yüzde 19 ile ayıplı mal ve hizmetlerin takip ettiğini kaydeden Tüfenkci, "Onu yüzde 6 ile mesafeli sözleşmeler-abonelik sözleşmeleri, yüzde 1 ile taksitli, ön ödemeli ve iş yeri dışında sözleşmeler ve yüzde 0,21 ile devre tatil ve paket turlara yönelik başvurular izledi." bilgisini verdi.





Anadolu Haber Ajansı