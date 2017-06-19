TOKİ 10 BİN 491 KONUT VE İŞ YERİNİ TESLİM ETTİ

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN - Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ), bu yıl 16 ilde yapımı tamamlanan 10 bin 491 konut ve iş yeri sahiplerine teslim edildi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıl önce yatay mimariye öncelik verilmesi kararının sonuçlarını almaya başladıklarını ve pek çok ilde bu bakışı yansıtacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kararla, başta kadim şehirler olmak üzere tüm mekanlarda yatay bir yapılaşmaya öncelik verildiğini vurgulayan Turan, geçen yıl ihale edilen 64 bin konutun yüzde 74'üne denk gelen 47 bininin, 6 ve daha az katlı binalardan oluştuğunu söyledi.

Turan, bu yıl tamamlanan ve sahiplerine teslim edilen konutlara ilişkin bilgi vererek, "Bu yıl, şimdiye kadar yapımı tamamlanan Nevşehir, Niğde, Adapazarı, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Karabük, Osmaniye, Düzce'de 10 bin 491 konut ve iş yeri teslim edildi." ifadesini kullandı.

Turan, üç yıl içerisinde ihalesi gerçekleştirilen konut sayısının da 93 bini geçtiğini kaydetti.

TOKİ'nin 14 yıllık süre içinde ürettiği konutların yüzde 85'inin sosyal konut niteliğinde olduğunu aktaran Turan, "Fakat son yıllarda ürettiğimiz konutların ise yaklaşık yüzde 95'i sosyal konuttur. 2016 yılında ise bu rakam yüzde 98'e çıkarılmıştır. Bu konutlar öncelikle dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza verilmektedir. Bu grupların içerisinde engelliler, şehit aileleri ve maluller ile emekliler için ayrı bir kontenjan ayrılmış durumdadır." dedi.

- 6 ayda 30 bin konut ihale edildi

Turan, bu yılki konut hedefinin 65 bin olduğunu dile getirerek, temmuz ayı sonuna kadar ihale edilen konut sayısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"5 bin 688 konutluk 17 ihalenin tarihi belli oldu, bin 912 konutluk 6 ihale inceleme aşamasında, 7 bin 476 konutluk 17 ihale sözleşme aşamasında, 15 bin 39 konutluk 40 ihalenin ise sözleşmesi imzalandı. Toplamda şimdiye kadar 30 bin 115 konut hedefine ulaştık."

- Şehit aileleri ve görev malullerine 668 milyon lira kredi kullandırıldı

TOKİ Başkanı Turan, şehit aileleri ve görev malulleri için faizsiz konut kredisi kullandırdıklarını söyledi.

Bu yılın nisan ayı sonuna kadar 19 bin 907 kişiye toplam 668 milyon lira kredi kullandırıldığını vurgulayan Turan, "Geçen yıl bin 317, son 4 ay içinde de 551 aileye kişi başına 102 bin lira faizsiz kredi açılmıştır." bilgisini verdi.

2014'te 66, 2015'te 76, 2016'da 79 olmak üzere toplamda 726 tescilli eserin restorasyonu için kredi açıldığını söyleyen Turan, "Temel üretim ilkelerimizden biri 'mutlak kalite' yaklaşımıdır. Kalite kavramını, TOKİ olarak 2023 vizyonuna ulaşabilmemizin temel koşulu olarak kabul ediyoruz. Bu açıdan kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimi, İdaremizin birinci önceliği haline gelmiştir. Hedefimiz, konutlarımızın yakın gelecekte 'önce kalite' ile anılıyor olmasıdır. Bu çerçevede yüklenicilerin seçimi ve denetimine özel bir önem veriyoruz. Ülke çapında şu anda 487 aktif projemiz ve yaklaşık 700 şantiyemiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı