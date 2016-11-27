banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

TMSF'DEN KOMİSYONCU UYARISI

27 Kasım 2016 Pazar 17:44
Bu haber 592 kez okundu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kuruma devredilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şirketlerinin gayrimenkullerinin ucuz fiyata satışını ayarlayabileceğini ve bu şirketlerden alacağı olanların alacaklarını kısa sürede tahsil edebileceğini vaat eden komisyonculara karşı vatandaşları uyardı.

TMSF'DEN KOMİSYONCU UYARISI
İSTANBUL (AA) - 

TMSF'den yapılan açıklamada, son günlerde, kuruma devredilmiş FETÖ şirketlerinin gayrimenkullerinin ucuz fiyata satışını ayarlayabileceğini iddia eden, bu şirketlerden alacağı olanların alacaklarını kısa sürede tahsil edebileceğini vaat eden ve bunun için komisyon almaya çalışan kişilerin tespit edildiği bildirilerek, vatandaşların bu fırsatçılara aldanmaması ve mağdur olmaması için açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "TMSF kendisine devredilen şirketler için, yeni yöneticiler görevlendirmiştir. Şirketlerin yeni yöneticileri, şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmesi ve hiç kimsenin mağdur olmaması için yoğun mesai harcamaktadırlar. Her bir şirketin imkanları elverdiği ölçüde, borçları da ödenmeye çalışılmaktadır. TMSF’ye devredilen bir şirketten alacağı olanların başvuracağı merci, TMSF değil, o şirketin yeni yöneticileridir." ifadelerine yer verildi.

Bir kamu kurumu olan TMSF'nin, ilgili kanunların emrettiği şekilde satışlar yaptığı ve kamu menfaati için çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Bütün satışların kurumun internet sitesinden duyurularak, şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulduğu, satışlar için kurumun 'www.tmsf.org.tr' internet sitesinin takip edilmesi gerektiği" hatırlatıldı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.