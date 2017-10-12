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TİM, İHRACATIN YÜZDE 30 ARTTIĞI KATAR’DAKİ FIRSAT VE RİSKLERİ ELE ALDI

12 Ekim 2017 Perşembe 14:15
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), dış ülkelerle ticareti ve ihracatçı sayısını artırmak amacıyla, Coface’ın desteğiyle düzenlediği “İhracat Pusulası” etkinlikleri kapsamında Katar pazarındaki fırsat ve riskleri ele aldı. TİM Başkanı Büyükekşi “Katar’a ihracat bu yıl ilk dokuz ayda yüzde 30 artışla 400 milyon dolara yaklaştı. İki ülke ticaret potansiyelini ortaya çıkarmak için yakında Katar’a gideceğiz. Türkiye 2023, Katar da 2030 vizyonuna elbirliği ile ulaşacak” dedi.

TİM, İHRACATIN YÜZDE 30 ARTTIĞI KATAR'DAKİ FIRSAT VE RİSKLERİ ELE ALDI
DEİK Türkiye/Katar İş Konseyi Başkanı Ethem Sancak: “Katar, ithalat standartlarını inşa etmemizi, ortak girişim yapmamızı istiyor. TİM, TOBB, DEİK, MÜSİAD’dan bunu bekliyorlar. Katar kollarını açmış bizi bekliyor. Ticari hacmi 10’a 20’ye katlama imkanı var.”



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hem ticaret yapılan ülke hem de ihracatçı sayısını artırmak amacıyla, Coface’ın desteği ile düzenlediği “İhracat Pusulası” etkinlikleri kapsamında Katar pazarını ele aldı. Güney Kore, Gana ve Rusya’nın ardından “Rota: Katar” adıyla dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte, Katar pazarının risk ve fırsatları, pazara giriş yöntemleri gibi konularda ihracatçılara bilgi verildi, ayrıca pazarda başarılı olan firmaların hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya DEİK Türkiye/Katar İş Konseyi Başkanı Ethem Sancak ile çok sayıda ihracatçı katıldı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, açış konuşmasında Katar’ın kişi başına düşen gelire göre uzun yıllardır dünyada birinci sırada, bulunduğu coğrafyada ise kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin Katar'la ilişkisinin her zaman kardeşlik mertebesinde olduğunu belirten Büyükekşi, “Bu sene yaşanan Katar’a yönelik ambargo krizinde de bunu herkese gösterdik. Siyasi ve ticari anlamda birbirimizi tamamlıyoruz. Yatırım, turizm gibi alanlarda çeşitli iş birliklerimiz var. Katar’la 2010’da sadece 340 milyon dolarlık ticaret yapıyorduk, geçen sene 710 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaştık. Son altı yılda, Katar’a ihracatımız ise neredeyse üç katına çıktı. Bu yıl eylül ayına kadar ihracatımız yüzde 30 oranında arttı ve 400 milyon dolara yaklaştı. Yani ilk dokuz ayda 2016’daki rakamı yakaladık” dedi.



Türkiye’nin Katar’a en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç sektörün Elektrik Elektronik ve Hizmet, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörleri olduğunun altını çizen Büyükekşi, “Her iki ülke de daha birçok sektörde büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Hangi sektörlerde işbirliği yapabiliriz, ortaya koymak gerekiyor. Yakında Bakanımız ile Katar’a gideceğiz. Yeni ortaklıklar kurulacağına inanıyoruz. Türkiye 2023, Katar da 2030 vizyonuna elbirliği ile ulaşacak” dedi.



Sancak: “Ticari hacminin 10’a 20’ye katlama imkanı var”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye/Katar İş Konseyi Başkanı Ethem Sancak da Katar’a bazı Arap ülkelerinin uyguladığı ambargo sonrası, bu ülkede Türkiye açısından çok büyük fırsatlar olduğunu “Katar kollarını açmış bizi bekliyor” sözleri ile açıkladı. Ambargo sonrası Türkiye’nin Katar’a yardımının başladığı 16 Haziran’ı Katar milletinin bir milat kabul ettiğini vurgulayan Sancak, “Katar milletinin Türkiye’ye ve Türklere olan bakış açısı yüzde 100 değişmiş durumda. Türkler dışındaki diğer milletler için ikinci sınıf muamele başladı. Türkiye’ye yönelik geçmişte yaratılan negatif algı, muazzam bir ilgiye dönüştü” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri arasındaki iyi ilişki sayesinde iki ülkenin stratejik ittifak içinde olduğunu ancak ikili ticaretin bu iş birliğinin çok gerisinde kaldığını belirten Sancak, “Katarlılara göre Türkiye’nin mal ve hizmet kalitesi, oluşturduğu standartlar, Avrupa’dan aşağı değil. Bu nedenle ithalat standartlarını beraber inşa etmemizi, ortak girişim yapmamızı istiyorlar. İnşaattan mimariye, ev eşyasından gıdaya her şeyi yeniden inşa edebiliriz. TİM, TOBB, DEİK, MÜSİAD’dan bekledikleri bu. Katar’ın 500 bini Katarlı olmak üzere toplam 2,5 milyona yakın nüfusu, 150 milyar doların üstünde milli geliri, 75 bin doların üstünde kişi başı geliri var. Üniversitelerimize, iş adamlarımıza, birliklerimize büyük iş düşüyor. Katar’da 16 Haziran sonrası çok büyük bir fırsat var. Ticari hacmi üçe değil, 10’a 20’ye katlama imkanı var.”



Nakliyeden sigortaya pek çok konu ele alındı

İhracat Pusulası Rota: Katar toplantısında TİM’in yaptığı Katar Pazarı Bilgilendirme sunumunda Katar’a ihracat yapmak isteyen firmalara pazara ilişkin bilgiler verilirken, yine Katar Pazar Analizi başlıklı panelde de Katar pazarına yönelik başarı hikâyeleri, Türk ihracatçıların Katar firmalarına nasıl ulaşabileceği, nakliye, gümrükleme ve sigorta gibi çeşitli konular ele alındı. TİM Dış Ticaret Koordinatörü Erkan Kaplan moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Coface Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emre Özer, Elimsan Genel Müdürü Cemal Sadiki, Siemens Enerji Yönetimi Bölümü Satış CFO Tuğyan Ünsal ve Doha önceki Ticaret Müşaviri Ömür Atılgan katıldı.

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