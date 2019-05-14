Ticaret Bakanlığı ve Boeing'ten işbirlği

Boeing ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile Ankara’da “Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı” düzenlendi. Konferansta Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Küresel Tedarik Zinciri Destek Programı sanayicilere tanıtıldı. Ayrıca, bu program kapsamında Ticaret Bakanlığı desteği alarak Boeing ile işbirliğini geliştiren Gür Metal firması deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın’ın açılış konuşmalarını yaptığı konferansta, Türkiye’nin havacılıkta küresel bir oyuncu olarak yükselişinin desteklenmesi ve Türk havacılık sanayiinin ihracat hacminin artırılması yönünde atılacak adımlar ele alındı. Konferans kapsamında ayrıca Boeing Tedarik Zinciri Yetkilileri ve Ticaret Bakanlığı tarafından Küresel Tedarik Zinciri Desteği sağlanan firmalar arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmeler yapıldı.

Konferans öncesinde Boeing Tedarik Zinciri teknik yetkilileri tarafından, Türk sanayicilere Boeing tedarik zincirine katılma süreçleri, teklif verme aşamaları, havacılıkta rekabetçilik, maliyet ve kalite optimizasyonu, verimlilik ve yenilikçilik konularında 3 gün süren bir eğitim verildi. Söz konusu eğitim, Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı kapsamında, Türk havacılık sanayiinin Boeing’in küresel tedarik zincirindeki payını arttırma amacıyla düzenlenen bir dizi eğitimin ikincisiydi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin mal ihracatındaki konumunu yükseltmek amacıyla proje bazlı destek mekanizması olan Küresel Ticaret Zinciri desteğini (KTZ) oluşturduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye havacılık sektöründe azımsanmayacak bir yol kat etmiş durumdadır. Bunu daha da geliştirmemiz lazım. Şu anda artık biz emekleme sürecini geçtik, koşuyoruz. Şimdi havacılıkta küresel oyuncuların ve Bakanlığın destekleriyle artık uçuşa geçmemiz lazım. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı havacılık sektörü başta olmak üzere artırmamız lazım. Şu anda havacılık sektöründe maalesef sadece 3 firmamız KTZ desteğinden faydalanmaktadır. Bu desteğimize daha fazla firmamızı davet etmek istiyoruz. Havacılık alanındaki UR-GE projeleri ile firmaların, başta AS 9100 olmak üzere, ihracatçı olmalarını sağlayacak her türlü sertifikanın temininde aldığınız danışmanlık hizmetlerinin yüzde 75'ine Bakanlık olarak biz sponsor oluyoruz. Sertifikanızı almanız halinde katlandığınız maliyetin de yüzde 50’sini pazara giriş belgelerine yönelik desteğimiz kapsamında hibe ediyoruz. Amacımız sadece sizleri küresel tedarik zincirlerinde yüksek teknolojili ürün ihracatınızı artırabilmek. Şimdiki hedefimiz ve politikamız ise küresel tedarik zincirlerine kabul edildiğinizde üretim ve tedarik sürecindeki ihtiyaçlarınıza göre biz desteklerimizi yapılandırabiliriz."

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın “Türkiye, Boeing’in stratejik büyüme ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye ile stratejik işbirliğimizin çerçevesini çizen Boeing Türkiye Milli Havacılık Planımız kapsamında, şimdiye kadar önemli yatırım ve işbirliklerine imza attık. Bu planın en önemli unsurlarından biri Havacılık Sanayii Geliştirme Programımız. Ticaret Bakanlığımızın sanayicilerimize sağladığı Küresel Tedarik Zinciri desteği bu sektörde üretim ve ihracat yapmak isteyen şirketler için son derece önemli. Bugün Boeing olarak Türk sanayii ile toplam iş hacmimiz 1.8 Milyar Dolara ulaştı; yıllık alımlarımız ise 200 Milyon Dolar düzeyinde. Bu rakamı daha da yükseltmek için devletimizin tüm ilgili kurumları ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Hedefimiz, Boeing’in haritasında Türkiye’yi büyütmek ve Türk havacılık sanayiinin ihracata katkısını arttırmak.” dedi.