THY'DEN DEV ORTAKLIK

Türk Hava Yolları’nın kargo taşımacılığında Türkiye’yi tüm dünyada başarıyla temsil eden hava kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air’in hayata geçireceği yeni ortaklığın duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantısı ve imza töreni bugün İstanbul’da gerçekleşti.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı öncesi, “global ekspres taşımacılık” sektöründe taşları yerinden oynatacak; sadece Türkiye’de değil, dünyada da geniş yankı uyandıracak bu ortaklık, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, ZTO Express Başkanı Mei Song Lai ve PAL Air Ltd.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau tarafından imza altına alındı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı tören esnasında gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti; “Bugün sizleri Çin ve Türkiye’nin en büyük markaları arasında gerçekleşecek çok önemli bir ortaklık anlaşmasının imza töreninde ağırlamaktan onur duyuyorum. Türk Hava Yolları, ZTO Express ve PAL Air Ltd. olarak imzaladığımız bu Zapt ile kapıdan kapıya hizmetle özellikle küresel e-ticaret pazarına odaklanacak ve Global Kargo/Kurye şirketi olarak faaliyet gösterecek ortak bir girişime adım attığımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz. Çin’in en iyi ve en büyük ekspres kargo şirketi ZTO ve uzun zamandır kargo alanında sınır ötesi ortaklık yaptığımız Hong Konglu PAL Air Ltd. şirketi ile kuracağımız bu güçlü ortaklıktan destek alarak, global kargo sektörüne attığımız bu stratejik adımdan dolayı son derece memnunuz. Bu ortaklık ile kurulan şirketimizin dünyanın en büyük entegratörleri arasında yer almasını ve beş yıl içerisinde 2 milyar ABD Doları gelir sağlamasını bekliyor, e-ticaretteki talebe paralel olarak bu büyümenin de kademeli olarak artmasını öngörüyoruz.

Bu yıl 29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilecek olan İstanbul Yeni Havalimanı, Türk Hava Yolları’nın ana faaliyet merkezi olacak. Bu mega merkez sayesinde Turkish Cargo 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine ulaşarak, dünyada ilk 5 hava kargo markasından biri olacak. Ortaklık da en büyük kazancı bu yükselişten sağlayacak. Söz konusu Ortak Girişim ve İstanbul mega merkezi ile e-ticaret ürünlerinin küresel çaptaki dolaşımı, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize en üst düzey değeri sunmamızı sağlayacak.” Yeni kurulacak, Hong Kong merkezli ortak global ekspres şirketinin hizmetleri arasında, kapıdan kapıya lojistik faaliyetleri; toplama, taşıma, adresten alma & dağıtım, navlun taşıma, çapraz sevkiyat ve son noktaya kadar taşıma yer alacak. Şirket aynı zamanda gerektiği durumlarda depo yönetimi, sipariş ve tedarik zinciri yönetimi hizmetleri de sunacak.

Alibaba Group ortakları arasında

Günde 28 milyon parsiyel kargoya ek olarak, Çin’in genelinde en geniş çaplı ekspres teslimat ağına sahip olan ZTO, dünyada en fazla gönderi/parsel taşıyan ekspres firması. Bugün uluslararası e-ticaret firmalarının en büyüklerinden biri olan Alibaba Group da yakın zamanda, 1,38 milyar ABD Doları yatırım ile ZTO Express firmasının %10’luk payını satın alarak ortağı olacağını ve bu işlemin Haziran 2018 içerisinde tamamlanacağını duyurmuştu. Bu planlamanın icraata geçmesi akabinde Alibaba.com da ZTO’nun ortakları arasındaki yerini alıyor olacak. PAL Air Ltd. ise Hong Kong, Çin, Tayland, Vietnam, Hindistan ve ABD’de kapıdan kapıya ekspres kurye operasyonlarının da dahil olduğu geniş bir ağa sahip.

ZTO Express Başkanı Mei Song Lai, imza töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti; “2017 yılında ZTO’nun yıllık parsiyel hacmi 6.22 milyar adede ulaştı. Dünyanın en büyük ekspres teslimat şirketi olarak, “birlikte yarat ve paylaş” mottomuz ile gelişime son derece açık bir platformuz. Yeni perakende ve e-Ticaret düzeninde mevcut inovasyon ve küreselleşme ile Çin lojistik sektörü inanılmaz büyüme fırsatlarına sahip oldu. ZTO, iç pazardaki büyümesine güçlenerek devam ederken; uluslararası ve pazarlararası büyüme konusunda da çok önemli adımlar atıyor. Üç ortak arasındaki iş birliği, şüphesiz ki global eksper teslimat, depolama, hava kargo ve aviasyon rotaları açısından son derece olumlu gelişmeler kaydedecek ve küresel anlamda kurumlar ve şahıslara önemli faydalar sağlayacaktır”.

PAL Air Ltd.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau ise; “İnsanlık tarihinin en heyecan verici zamanlarından birinde yaşıyoruz. IoT, robotik, yapay zekâ,3D baskı, VR/AR/MR müthiş fırsatlar ve beraberinde aşılması gereken bazı zorlukları önümüze getiriyor. Bunlara ek olarak tüm dünya saniyede 10ggb imkânı verecek 5G lansmanına kitlenmiş durumda. Ve tüm bu gelişmeler halihazırda hızla büyüyen e-Ticaret alanında inanılmaz boyutta gelişmelere işaret ediyor. PAL olarak; iki devi, Türk Hava Yolları ve ZTO2yu böyle bir ortaklıkta bir araya getirmiş olmaktan ötürü gurur duyuyoruz. Bu üçlü ortaklık, her üç dünyanın da en iyi taraflarını bir raya getirecek. Türk Hava Yolları ve ZTO ile birlikte, PAL olarak dünya klasmanında bir entegratör yaratma konusunda büyük heyecan duyuyoruz”.

Hızla gelişen e-ticaret hacimleri ile birlikte Global Kargo/Kurye sektörü de olağanüstü büyüme rakamları sergilemeye devam ediyor. 2016 yılında 260 Milyar ABD Doları gelir elde eden sektörün 2020 rakamlarının 340 Milyar ABD Doları, 2023 rakamlarının ise 400 Milyar ABD Doları olması bekleniyor.

121 ülkede 300’ün üzerinde destinasyona uçarak, uçulan uluslararası nokta ve ülke bağlamında dünyanın en geniş havayolu ağını işleten Türk Hava Yolları, bu yeni ortaklıkla birlikte iş kapsamını genişletecek ve kapıdan kapıya teslim taşımacılığa kadar uçtan uca hizmet sunabilecek. ZTO ve PAL Air Ltd. ise pazar odaklarını yerel Çin’den çıkartıp, Türk Hava Yolları’nın dünya çapındaki operasyonlarından ve kapsamlı ağ kapasitesinden istifade ederek, global pazarlara genişletmiş olabilecekler.