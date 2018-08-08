TEMMUZ AYINDA EKONOMİDE HAREKETLİLİK VARDI

Temmuz ayında ekonomi dünyasında sert dalgalanmalar vardı. Dolar kurundaki hızlı yükseliş, ekmeğe gelen yüzde 15’lik zam, vergi borçlarının yapılandırılması, enflasyonla mücadele edilmesi gereği, istihdam konusu, ihracat, ay boyunca ekonomi basınında öne çıkan konular arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Millet ve Kongre Merkezi'nde yeni sistemin 100 günlük eylem planını açıkladı. Projelerin yeni dönemin ateşleyici gücü olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayi projelerinin önemine dikkat çekti. Kanal İstanbul'un her iki tarafında iki butik şehir kurulacağını kaydeden Erdoğan, yeni dönemde sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayış ortaya koyacaklarını söyledi.

Ekonomi gündeminin lideri dolar oldu

Piyasalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte hareketlilik gösterdi. Ay boyunca yükselişte olan dolar, ABD'nin yaptırım kararının ardından 5 lirayı geçti. Dış kaynağa bağımlı ekonomileri etkileyen bu gelişme, ekonomi gündeminin öncelikli konularından oldu. Kurda yaşanan son dalgalanmaların etkisi geniş çaplı oldu. Dolar, Temmuz ayında 224 bin 337 haberin konusu olarak listenin birinci sırasında yer aldı.

İhracat, Temmuz ayında artış göstermeye devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte iş dünyası temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayan Gülle, son 12 aylık ihracatın 163 milyar doları aştığını ve yeni bir rekor kırıldığını belirtti. 104 bin 755 haberle ekonomi gündeminin en çok konuşulan ikinci haber başlığı olan ihracatla ilgili Temmuz ayı gelişmeleri ise şöyle:

Türk otomotiv sektörü, yılın ilk yarısında yüzde 14,5'lik artış ve 16 milyar 434 milyon 421 bin dolar ile ihracat rekoruna imza attı.

Türk çelik sektörü 2018'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 2,5 azalışla 9,4 milyon tonluk, değer bazında ise yüzde 22,4 artış ile 7,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde ihracatımızın en fazla düştüğü ülke ABD oldu.

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK taarruz helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Pakistan ile yapılan 1.5 milyar dolarlık anlaşma ile Türkiye tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatına imza attı.

Vergi borcu yapılandırmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, medyada sıkça yer alan ekonomi başlıklarından oldu. Hükümetin prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı borç yapılandırması için hazırladığı düzenleme Meclis’ten geçerek mayıs ayında yasalaşmıştı. Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre vergi, Temmuz ayında 95 bin 289 haberin konusu oldu.

İstihdam konusunda yeni gelişmeler gündemdeydi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan, "OECD İstihdam Görünümü 2018" başlıklı rapor, Türkiye'nin de aralarında olduğu OECD ülkelerinde ekonomik büyümenin toparlandığını ve bazı ülkelerde işsizliğin düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu.

Yeni hükümet sistemiyle birlikte sürekli işçi kadroları konusunda düzenlemeye gidildi. 100 günlük eylem planında istihdam konusuna değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayısını 248.000'den 375.000'ne çıkarılması ve önceliğin imalat ve bilişim sektörleri olduğu belirtti. İstihdam, ekonomi gündeminin 69 bin 925 haberle önemli başlıklarından biri oldu.

Enflasyonla mücadele öncelikli hedefler arasında…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararları yazılı olarak duyuran Albayrak, yeni stratejiyi kamuoyuyla paylaştı. Albayrak, ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedefleri olacağını belirtmesiyle enflasyona dair yapılan haber ve yorumlarda artış yaşandı. Enflasyon konusu, MTM’nin aynı raporuna göre ay boyunca 60 bin 864 haberde yer aldı.

Merkez Bankası’nın faiz kararı çok konuşuldu

Merkez Bankası politika faizini yüzde 17.75’te sabit bıraktı. Bu kararın ardından dolar kurunda yükseliş oldu. TCMB karar sonrası yaptığı açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiğini belirterek "Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır" ifadelerini kullandı. Beklentilerin dışında seyreden bu gelişmeyle birlikte faiz konusu toplam 55 bin 505 habere yansıdı. T.C. Merkez Bankası ise ekonomi medyasında toplam 49 bin 46 haberde yer aldı.