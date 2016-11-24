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TCMB’DEN ÇOKLU FAİZ ADIMI

24 Kasım 2016 Perşembe 14:58
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini 50 baz puan, faiz koridorunun üst bandını da 25 baz puan yükseltti. Adımın piyasalara etkisini değerlendiren Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, kararın etkisiyle ilk anda Dolar/TL kurunda gevşeme yaşandığını ancak AB cephesinden gelen haberler nedeniyle bu geri çekilmenin sınırlı kaldığını kaydetti. Gözgör, yine de bu kararların TL’yi destekleyecek nitelikte olduğunu ifade etti.

TCMB'DEN ÇOKLU FAİZ ADIMI
TCMB çoklu adımlarla 1,5 milyar dolar likidite sağladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TL’nin son iki haftada yaklaşık % 6 değer kaybetmesinin enflasyon oranı ve enflasyon beklentilerini bozabileceğine yönelik endişeler sonrası TCMB politika faiz oranında 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Aynı zamanda faiz koridorun üst bandın da (marjinal fonlama) 25 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Faiz oranlarının yanı sıra yabancı para zorunlu karşılık oranlarında da tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirime yöneldi. Böylece piyasalara 1,5 milyar ABD doları likidite sağlamış oldu TCMB’nin aldığı önlem paketleri sonrası para politikasında sıkılaştırma sürecine başladığını söyleyebiliriz. Trump’un ABD’nin yeni başkanı olması sonrası diğer gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları da para birimlerinde yaşanan değer kayıplarını engellemek için bir takım önlemlere başvurmuştu. TCMB, Meksika Merkez Bankasından sonra önlem alan ikinci merkez bankası olduğunu görüyoruz. Özellikle koridorun üst bandında yapılan faiz artışının TL varlıklarını destekleyecek ilave bir önlem olduğunu ifade edebiliriz. Faiz artışının yanı sıra, zorunlu karşılıklarda yapılan düzenlemelerin ek önlemler olarak adlandırabiliriz. Öte yandan TCMB aldığı kararla piyasalar tarafından önemli bir kredibilite kazanmasına neden olabilir. Piyasalar faiz kararının etkisini TL lehine fiyatlamaya devam ederken, Avrupa Parlamentosu’ndan gelen Türkiye ile müzakere süreciyle ilgili haberler sonrası Dolar yeniden yükselişe geçti. Özellikle 15-1 Aralık’ta yapılacak AB Konseyi Toplantısı’ndan çıkacak bağlayıcı karar sonrası da TL Varlıklarında oynaklık gözlemlenebilir.

Teknik görüntüye baktığımızda ise, TCMB’nin aldığı önlemler sonrası Dolar TL paritesinde kritik destek olan 3.3500 seviyesi test edilebilir. Alınan önlemlerin TL’yi destekleyecek nitelikte olması bu seviyenin kırılmasına neden olabilir. Kırılması halinde 3.3200 – 3.3050 bölgesi gündeme gelebilir. Dolar TL paritesi kritik destek olan 3.3500 seviyesinde tutunması halinde 3.4050 – 3.4200 bölgesi gündeme gelebilir. Düşen trendin devam edebilmesi için 3.3500 seviyesinin kırılması önemli olabilecektir.
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