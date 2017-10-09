Tavada Tavuk yatırım fırsatlarıyla hızlı çıkış yaptı…

2025 yılında yaklaşık 3.6 milyon tona ulaşması beklenen kanatlı eti üretiminin, 2.3 milyon tonunun iç pazarda tüketileceği öngörüsünde bulunuluyor. Menüsünde yer alan birbirinden leziz tavuk tarifleriyle en istikrarlı büyüyen restoran zincirlerinden biri olan Tavada Tavuk; sadece menüsüyle değil, hızla büyüyen ve gelişen bir pazarda yatırımcılara sunduğu fırsatlarla da öne çıkıyor.

Lezzet, hijyen, kalite ve hizmeti bir arada sunan Tavada Tavuk, 2014 yılında başladığı macerasını şu anda 30 şube ile sürdürüyor. Sağlıklı tüketim trendinin bir neticesi olarak her geçen gün daha çok talep gören beyaz et alanında önemli zincir restoranlardan biri haline gelen marka, yılsonuna kadar beş yeni şube daha açacak.



2018 sonunda Türkiye genelinde 50 noktada olmayı hedefliyor.

Tavada Tavuk’un büyümesinin ardında özel reçeteli tavukları kadar mutlu bayi anlayışlarının da yattığını anlatan Tavada Tavuk Genel Müdürü Ozan Kıran, “Tavada Tavuk, tüketicileri olduğu kadar bayilerini de mutlu etmeye odaklanmış bir yapılanma. Bu nedenle franchise sistemimizin temelinde ‘mutlu bayi’ anlayışı yatıyor. Az yatırım, az maliyet ancak yüksek kar sunan bir sisteme sahibiz. Yatırımcımıza olabilecek en yüksek ciroyu kazandırmak bizim hedefimiz” diyor.Tavada Tavuk Franchise Sistemi’nin koşullarına da değinen Kıran, “Şubelerimizin büyüklüğü 40 ila 250 m2 arasında değişiyor. Belirlediğimiz giriş ücreti 50 bin TL. Toplam yatırım maliyeti ise yine şubenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 300 ila 500 bin TL arasında. Royality payımız ise yüzde 3. Kar marjımız dükkânın bulunduğu yer ve konuma göre yüzde 12 ila 30 arasında. Yatırımın geri dönüşü ise 12 ila 36 ay”.

Anadolu’da büyümek hedefimiz…

İstanbul’da şu anda 10 şube faaliyet gösteren Tavada Tavuk ile ağırlıklı olarak Anadolu Yakasında büyümeyi planladıklarını anlatan Kıran, “Hedef illerimizi ise Antalya, İzmir, Bursa, Van olarak sıralayabiliriz. Ayrıca Erzurum, Eskişehir, Samsun, Antalya, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Ankara yatırımcılardan çok talep aldığımız diğer iller arasında yer alıyor. Önceliğimiz yurt içinde büyümeye odaklı ancak Hollanda, Avusturya ve Lübnan’dan bizimle temasa geçen yatırımcılar da bulunmakta” diyor.

Tüm bayilerine şubeleri anahtar teslim sunduklarını anlatan Kıran, “Tüm bayilerimize şubelerimizi A’dan Z’ye hazır şekilde sunuyoruz. Operasyon, reklam ve personel konusunda da desteğimiz mevcut. Ayrıca şubenin işleyişinin aksadığı, kazançlarının düştüğü bir durum ile karşılaşırlarsa kendilerine ürün desteği de yapabiliyoruz. Bayilerimiz istedikleri durumda şube inşaatını kendileri yaptırabiliyor. Böyle bir talep gelir ise Tavada Tavuk mimarları proje konusunda kendilerine yardımcı oluyor. Asıl amacımız bayilerimizin kazanması ve mutlu olması” diyor.

Bayilere özel eğitim programı

Sistemin kalitesini düzenli kılmak adına yatırımcılarına özel eğitimler düzenlediklerini de anlatan Kıran, “Tüm bayilerimizi detaylı bir eğitim sürecine tabi tutuyoruz. Yaklaşık 20 gün süren eğitim programımız; kasa, ürün, sevkiyat, şube işleyişi, raporlama sistemi gibi detayları içeriyor. Ayrıca tüm kuruluş sürecinde operasyon ekibimiz 7/24 kendilerini desteklemeye ve süreçler hakkında bilgi vermeye devam ediyor” diyor.

İşini seven ve işine bağlı olan kişilerle çalışmayı tercih ettiklerini belirten Kıran, “Yatırım gücü, ticari bilgisinin yanı sıra franchise adaylarından en büyük beklentimiz markamızı ileriye taşıyacak vizyona sahip olmaları” diyor.

Basın Bülteni