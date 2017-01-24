banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

TAKSİCİLERDEN "KISA MESAFE" AYARLAMASI TEPKİSİ

24 Ocak 2017 Salı 12:43
Bu haber 618 kez okundu

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Suiçmez:"İndi-bindi ücreti vatandaşa da taksiciye de yaramıyor"

TAKSİCİLERDEN
İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Suiçmez, İstanbul'da taksilerde 8,75 lira olarak belirlenen kısa mesafe ücret uygulamasının vatandaşa da taksiciye de yaramadığını söyledi.

Suiçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 28 Aralık'ta aldığı kararla taksilerde indi-bindi ücretinin 8,70 lira olarak belirlendiğini, kararın da cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başladığını kaydetti.

Yeni uygulamayla birlikte taksicilerin taksimetre muayene, ayar servislerine akın ettiğini anlatan Suiçmez, kent genelinde 5 taksimetre muayene ile 10 taksimetre ayar servisi ve yaklaşık 18 bin taksi bulunduğu bilgisini verdi.

Muayene ve ayar servislerine giden bazı taksicilerin, yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Suiçmez, kendi yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:

"Şehirde 18 bin taksi var. 3 gün içinde tüm taksiciler yeni tarifeye geçmek zorunda, bu nedenle ayar ve muayene servislerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bu nedenle çoğu servis ayar ve muayene işini prosedürüne göre yapmıyor. Cumartesi günü gidip taksimetremi ayarlatıp muayeneye soktum. Daha sonra işime koyuldum. Sonra Üsküdar'dan aldığım bir müşteriyi Kadıköy'e götürdüm. Müşteri ineceği zaman para vermek için taksimetreye baktı. 'Kardeşim neden 35 lira yazıyor. Ben sürekli 12 liraya geliyorum' dedi. Ben de baktım gerçekten öyle. 'Kusura bakmayın. 12 lira verseniz olur' dedim. Sonra aracın kilometresine bakarak taksimetreyi denedim. Baktım ki gerçekten 2-3 kat fazla yazıyor. Bununla ilgili şikayetçi olacağım." 

Meslektaşlarının da aynı sorunu yaşadığına şahit olduğunu anlatan Suiçmez, "İndi-bindi ücreti vatandaşa da taksiciye de yaramıyor. Peki kime yarıyor? Taksimetrecilere yarıyor." görüşünü dile getirdi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.