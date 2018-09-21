SYSTEMAİR'DEN 15 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Klima santralleri sektöründe Türkiye pazar lideri olan Systemair HSK, yeni fabrikasının resmi açılışını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katıldığı törenle gerçekleştirdi. Açılışı yapılan yeni üretim tesisi, Systemair’in son iki yıl içinde dünya genelindeki en büyük yatırımı oldu. 15 milyon Euro yatırım değeri ile Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen yeni fabrika, Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası. Bu yatırımla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kullanan ilk iklimlendirme firması olan Systemair HSK, yıllık 4 bin 500 adet klima santrali üretim kapasitesine sahip fabrikası ile Türkiye’yi özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdı. 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Systemair HSK, yeni fabrikası ile 5 yıl içinde ihracat oranını yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkararak ikiye katlamayı hedefliyor.

Systemair HSK’nın Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasının açılış törenine; İsveç Konsolosu Therese Hydén, Systemair CEO’su Roland Kasper ve grubun faaliyet gösterdiği ülkelerin üst düzey yöneticileri ile Systemair HSK çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında Systemair’in dünyadaki faaliyetleri ve Türkiye’deki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Systemair CEO’su Roland Kasper, şöyle konuştu; “1974 yılında kurulan İsveç merkezli bir şirket olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler arasında; başta klima santralleri olmak üzere fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünleri yer alıyor. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu, Asya ve Güney Afrika’da konumlanarak 56 ülkede 27 fabrikamız ve satış ofislerimizle faaliyet gösteriyor ve 5 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. 2017/18 mali yılında 730 milyon Euro ciroya ulaşan Systemair, finansal değerlendirmede en yüksek kredi notuna (AAA) sahip. Avrupa’da klima santrali pazar lideri olan Systemair, fan ve hava dağıtım ekipmanlarında da dünyada ilk 3 marka arasında yer alıyor.”

İsveçli Systemair’in son 2 yılda gerçekleştirdiği en büyük yatırım

Türkiye’de 2000 yılından bu yana satış ofisleri bulunan Systemair’in 2012 yılında Türk iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından HSK ile birleştiğini anlatan Roland Kasper, bu tarihten itibaren Systemair HSK olarak çok daha güçlü bir organizasyon yapısı ve yüksek hedeflerle yola devam ettiklerini söyledi. Systemair’in Türkiye’ye büyük hedeflerle geldiğini ifade eden Kasper, üretim ve istihdam odaklı yatırımlarla büyümeyi amaçladıklarının altını çizdi. Bu çerçevede Dilovası’nda konumlanan yeni fabrikanın Systemair’in dünya genelindeki 13. klima santrali fabrikası olduğunu belirten Kasper, bu üretim tesisinin grubun son iki yıl içinde gerçekleştirdiği en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

Türkiye’ye güven tam, hedef bölgesel güç olmak

Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu, kaydettiği ekonomik büyüme ve yüksek potansiyeli ile Sytemair için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kasper, “Özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdığımız yeni fabrikamız bölgesel güç olma hedefimize ulaşmak konusunda şirketimiz için stratejik bir rol üstlenecek. Bu yatırımla Türki Cumhuriyetlere ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımızı da artırmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

3. havalimanı, şehir hastaneleri ve savunma sanayinde Systemair HSK imzası

Aile şirketi HSK’nın global markaya dönüşümünün hikayesi, Systemair HSK’nın faaliyetleri ve yeni yatırım çerçevesindeki hedefleri ile ilgili bilgiler aktaran Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, şöyle konuştu; “İklimlendirme sektörünün duayenlerinden Vural Eroğlu tarafından 1981 yılında kurulan HSK, distribütörlükler vasıtasıyla malzeme satışı ile yola çıkan, ardından 2001 krizi döneminde radikal bir kararla üretime başlayan ve kısa sürede hızla büyüyerek hem Türkiye’de klima santralleri sektöründe pazar lideri olan hem de ihracatta büyük başarılar sağlayan bir firma. Tüm bu gelişmelerin ışığında HSK, 2010 yılında İsveçli Systemair’in ilgisini çekti ve iki yıl süren görüşme sürecinin ardından 2012 yılında birleşme gerçekleşti. Birleşmeden sonra Systemair HSK olarak, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yatırımı olan İstanbul’un 3. havalimanı olmak üzere sağlık ihracatına imkan tanıyan 8 şehir hastanesi, Kuzey Marmara Otoyolu tünelleri, stratejik savunma sanayi projeleri gibi çok sayıda dev projede yer aldık.”

EBRD’den fon kullanan ilk iklimlendirme firması

Ulusal projelerdeki bu başarıyı uluslararası arenaya taşımak amacıyla Hadımköy’de konumlanan mevcut fabrika kapasitesini 2.5 katına çıkararak en üst düzeyde teknolojik yatırımlarla Dilovası fabrikasını hayata geçirdiklerini açıklayan Ayça Eroğlu, şöyle devam etti; “15 milyon Euro yatırım değerine sahip fabrikamızı yüzde 30 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) fonu, yüzde 70 kendi öz sermayemizle inşa ettik. Bu yatırımla EBRD ilk kez iklimlendirme sektöründe bir firmaya fon sağlamış oldu.”

25’i aşkın ülkeye ihracat

Systemair HSK’nın klima santralleri sektöründe son 5 yıldır Türkiye pazar lideri olduğunu belirten Ayça Eroğlu, aynı zamanda 2011’den bu yana klima santrali ihracatında ilk 3 firmadan biri olduklarını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti; “Systemair’in toplam grup cirosu içinde yüzde 5’lik bir paya, 4 bölge müdürlüğüne ve 340 çalışana sahibiz. 25’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yeni fabrikamızla iç piyasaya ürün tedariği gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok doğu ile batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanacağız.“

Ülke liderliğinden bölge liderliğine yolculuk için “We Start”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye iklimlendirme sektörünün ihracatının 4 milyar dolardan 13 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini açıklayan Ayça Eroğlu; “Biz de Systemair HSK olarak 5 yılda ihracat oranımızı yüzde 30’dan yüzde 60’a yükselterek klima santrali pazarındaki ülke liderliğimizi bölge liderliğine taşımayı ve Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmeyi amaçlıyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda fabrikamızı yeni bir başlangıç olarak görüyor ve bu çerçevede kurguladığımız “We Start” konseptimizle yeni yolculuğumuza başlıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Endüstri 4.0’a uyumlu fabrikada yüksek verimli üretim

Yeni fabrika ile ilgili bilgiler paylaşan Systemair HSK Fabrika Müdürü Ayşegül Eroğlu, şu açıklamalarda bulundu; “Lojistik açısından çok avantajlı bir lokasyon olan Kocaeli’nde, Dilovası Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde konumlanan fabrikamız, 28 bin metrekare büyüklüğe ve yıllık 4 bin 500 adet klima santrali üretim kapasitesine sahip. Fabrikamızda Endüstri 4.0’a uyumlu üretim teknolojilerinin kullanılması sayesinde hata riskini minimize ederek yüksek verimli üretim gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de dijital dönüşümün öncü tesislerinden biri olan fabrikamız, hedef pazarların ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş ürünler üretmemize imkan tanıyacak. Ayrıca operasyonel verimliliğimizi ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretme kapasitemizi de artıracak.”

Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikalı klima santrali fabrikası

Fabrikanın üretimden geri dönüşüme kadar her aşamada çevreci bir üretim tesisi olarak planladığını vurgulayan Ayşegül Eroğlu, şu bilgileri paylaştı; “Yüksek verimli Systemair iklimlendirme ürünlerinin kullanıldığı tesisimizde; yağmur suyunun toplanması, su ve enerji tasarruflu ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı yalıtımı, atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi verimli kaynak uygulamalarını hayata geçirdik. Üretim giderlerimizi en aza indirgeyecek teknolojik yatırımlar yaptık. Örneğin, aydınlatmalarımızı ortam ışığına göre kendini ayarlayabilen otomasyonlu LED aydınlatmalar olarak seçtik. Binamızın enerji sarfiyatını düşürmek için fabrikanın kapılarında ısınmış ve soğumuş havanın çıkışını engelleyen çift kapı sistemi ve kendi markamız olan hava perdelerini kullandık. Bina yönetim sistemi ile tüm bu mekanik uygulamaları kontrol edebilecek altyapıyı kurduk. Bu sayede Türkiye’de “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold sertifikasyonunu almayı başaran ilk klima santrali fabrikası olduk.”

Ar-Ge merkezi bulunan 18 ülkeden biri Türkiye

Systemair’ın Ar-Ge merkezi bulunan 18 ülkeden birinin Türkiye olduğunu açıklayan Ayşegül Eroğlu, “Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda fabrikamızda yeni nesil klima santrallerine ek olarak havalandırma alanında çok sayıda yeni ürün üretmeye başladık. Fabrikamızdaki Ar-Ge merkezinde çalışan mühendislerimiz yerel projelerde görev almanın yanı sıra global projelere de destek veriyor. Türkiye’de Systemair HSK’nın eski Ar-Ge Müdürü olan bir Türk mühendis, bugün İsveç’te Systemair’in genel merkezinden yürütülen önemli bir Ar-Ge projesinin başında görev alıyor” dedi.

Türkiye İsveçli Systemair için gelişmekte olan pazarlar içinde birinci

Systemair HSK’nın Systemair için gelişmekte olan pazarlar içinde önem derecesine göre birinci sırada konumlandığını belirten Ayşegül Eroğlu, “Bu konumlamanın en önemli nedenleri; yeni fabrikamızın bölgesel gücü, proje satış noktalarındaki hakimiyetimiz ve fabrika süreçlerindeki yönetim kabiliyetimiz. Bu sebeplerden dolayı, her yıl Systemair’ın dünyadaki üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıyı bu sene ilk kez İsveç dışında bir ülkede yeni fabrikamızda, yurt dışından toplamda 110 Systemair’lının katılımıyla gerçekleştirdik. Bu toplantıya ev sahipliği yapıyor olmamız Systemair’ın Türkiye’ye verdiği önemin göstergelerinden biri konumunda. Biz de Systemair HSK olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmayı ve yeni yatırımlar için yol almayı sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.