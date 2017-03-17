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ŞUBATTA 698 FİRMAYA DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VERİLDİ

17 Mart 2017 Cuma 11:48
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Dahilde işleme rejimi kapsamında şubat ayında 698 firmaya izin belgesi verildi.

ŞUBATTA 698 FİRMAYA DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VERİLDİ
ANKARA (AA) - 
Ekonomi Bakanlığının şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin belgesi, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şubat ayında 698 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi, 8 hariçte işleme izin belgesi, 82 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Söz konusu dönemde firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 16 olurken, 5 dahilde işleme izin belgesi de resen iptal edildi.


Anadolu Haber Ajansı
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