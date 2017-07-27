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SICAK HAVA ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRDI

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:51
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Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'da etkili olan sıcak hava elektrik tüketimini yüzde 30 arttırdı

SICAK HAVA ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRDI
ADANA (AA) - Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bazı kentlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle elektrik tüketiminde yüzde 30 artış yaşandı.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak havanın 3 Temmuz'daki elektrik tüketimini saatte 928 bin megavata çıkararak tüm zamanların rekorunu kırdırdığı hatırlatıldı.

Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'daki elektrik tüketimin geçen yılın bu dönemine oranla yüzde 30 civarında artış gösterdiği belirtilen açıklamada, sıcak havanın yanı sıra sanayi üretimindeki yükselişin de enerji tüketimini arttırdığı aktarıldı. 

Açıklamada, temmuz ayının ilk haftalarında sıcaklıklardaki ani artışla Toroslar EDAŞ’a gelen çağrı sayısının 34 bine yükseldiği belirtilerek şirketin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı son bir ayda içerisinde 62 yeni trafo tesisi, 85 trafo güç yükseltimi ve 241 trafoda bakım işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.


Anadolu Haber Ajansı
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