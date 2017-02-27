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SANAYİDE İSTİHDAM AZALDI

27 Şubat 2017 Pazartesi 12:01
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Sanayi istihdam endeksi, geçen yıl 2015'e göre yüzde 1,2 azaldı

SANAYİDE İSTİHDAM AZALDI
ANKARA (AA) - Sanayide istihdam endeksi 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin "Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise 2015'in aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 düştü. Söz konusu endeks, yıllık bazda ise yüzde 1,2 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise 2015'in aynı çeyreğine göre yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 1,8 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,5, 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,9 arttı.


Anadolu Haber Ajansı
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