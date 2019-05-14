Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
87554
ALTIN
249.765
DOLAR
6.0091
STERLİN
7.6998
EURO
6.7298

Sanayi üretiminde düşüş azaldı

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, mart ayında beklentilerden iyi geldi. Yüzde 4 düşüş beklenen sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 2.2 düşüş gerçekleşti.

Sanayi üretiminde düşüş azaldı

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, mart ayında beklentilerden iyi geldi. Yüzde 4 düşüş beklenen sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 2.2 düşüş gerçekleşti.

14 Mayıs 2019 Salı 10:58
1261 Okunma
Sanayi üretiminde düşüş azaldı

Sanayi üretimi, mart ayında yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı. Aylık bazda ise yüzde 2,1 yükseliş yaşandı. Arındırılmamış verilere göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 düşüş gösterirken, aylık bazda sanayi üretiminde yüzde 14,9 artış yaşandı.

Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,6 yükseleceği tahmin ediliyordu.

TÜİK verilerine göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.

Aylık bazda yüzde 2,1 arttı

Sanayi üretimi Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. 2019 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 arttı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den alışverişlerde vergi muafiyeti kalkıyor
Çin'den alışverişlerde vergi muafiyeti kalkıyor
Tüsiad Başkanı Özilhan: "Sıkışmış durumdayız"
Tüsiad Başkanı Özilhan: "Sıkışmış durumdayız"
İşsizlik Şubat'ta yüzde 14,7
İşsizlik Şubat'ta yüzde 14,7
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim