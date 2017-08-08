SANAYİ ÜRETİM RAKAMLARI AÇIKLANDI

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 geriledi.

Öte yandan, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinde 2016'nın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalış görüldü.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,2 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 artacağı tahmininde bulunmuştu.

Anadolu Haber Ajansı